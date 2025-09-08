Los medios de Marruecos cargan contra la visita del rey Felipe VI a la "colonia" de Melilla

Que la Casa Real visite Ceuta o Melilla no es de recibo para Marruecos. Tras criticar este verano la presencia de la princesa Leonor en Ceuta -la "ciudad ocupada por España"-, los medios del país vecino han vuelto a cargar contra una posible visita de Felipe VI a Melilla y Ceuta "en un futuro cercano", como expresó el monarca hace unos días.

Las palabras del rey Felipe VI tienen mucho valor y simbolismo porque ningún monarca español ha visitado ambos territorios desde 2007, cuando lo hicieron el rey emérito, Juan Carlos I, y la reina Sofía. La Reina Sofía regresó a la ciudad en mayo de 2025 en su calidad de presidenta de la Fundación Reina Sofía para conocer la labor social que realiza el Banco de Alimentos de Melilla.

"Los enclaves colonizados de Marruecos"

De ahí que en la prensa marroquí hayan saltado las alarmas con esta más que posible visita: "El Rey Felipe VI expresó su interés en visitar las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla durante una reciente reunión con el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", así lo explicaba el digital marroquí Nadorcity.

Además, el digital Morocco World News también ha denunciado la intención de la Casa Real de visitar "los enclaves colonizados de Marruecos": "Ceuta y Melilla son dos enclaves costeros situados en la costa norte de Marruecos, bajo control español. Madrid las clasifica como ciudades autónomas, con el mismo estatus administrativo que las regiones peninsulares españolas", señala el diario.

Además desde el medio Morocco World News se atreven a dar lecciones de historia: "España ocupa Ceuta desde 1580 (tras heredarla de Portugal) y Melilla desde 1497, lo que las convierte en unos de los puestos coloniales europeos más antiguos en el continente africano".

Cargan contra Vox

También apuntan a que "a lo largo de los años, algunos partidos españoles, en concreto el ultraderechista Vox, han utilizado la existencia de los enclaves para alimentar las tensiones entre los países europeos y los norteafricanos".

El artículo finaliza diciendo que "Marruecos no reconoce oficialmente la soberanía española sobre los dos enclaves y ha exigido constantemente su devolución, por considerarlos restos del colonialismo que violan la integridad territorial del país".