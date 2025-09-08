Más de la mitad de los españoles considera que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia

Según el sondeo de Demoscopia y Servicios realizado para La Noche de Cuesta, cuyos datos completos se publicarán este lunes en el programa que presenta y dirige en esRadio Carlos Cuesta, más de la mitad de los españoles considera que Pedro Sánchez es el peor presidente de las últimas décadas.

Concretamente, ante la pregunta "¿considera que Pedro Sánchez es el peor presidente de Gobierno de la democracia española?" un 50,2% de los entrevistados responde que sí, mientras que sólo el 38,3% lo niega, con un 11,5% que se declara indeciso.

Como cabría esperar, la respuesta afirmativa es abrumadoramente mayoritaria entre los votantes del PP –un 89,2%– y de Vox –un 90.1%–, pero llama también la atención que un porcentaje significativo de los de Sumar –un 10,1%– también ve a Sánchez como el peor presidente de la democracia. Y más llamativo es todavía que son todavía unos pocos más, concretamente un 13,7%, los que votaron al PSOE hace sólo dos años y ahora piensan que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia.

La encuesta también ha preguntado a los 3.000 entrevistados lo contrario: si el líder del Ejecutivo es el mejor presidente de nuestra democracia y el resultado es todavía más contundente: un 55,5% cree que no, mientras que un 32,5% piensa que sí. El porcentaje de los que no se decanta por ninguna de las dos opciones es muy similar al anterior: un 12%.

La convivencia ha empeorado en España

El sondeo de Demoscopia y Servicios también ha preguntado a las 3.000 personas que han tomado parte en el trabajo de campo si creen que ha mejorado o empeorado la convivencia entre españoles.

Para un porcentaje muy cercano a la mayoría –un 47,6%– la convivencia en nuestro país se ha deteriorado, mientras que sólo un 14,6% cree que ha mejorado. Por su parte, un 25,5% creen que se mantiene igual y, por último, 12,3% no tiene opinión al respecto.

En este caso quizá el dato más sorprendente es que sólo el 16,1% de los votantes de Sumar creen que ha mejorado, mientras que un 24,3% de los que apoyaron a Yolanda Díaz hace sólo dos años piensan que ha empeorado. Es decir, son más los votantes de la formación de extrema izquierda que creen que durante estos siete años la convivencia se ha deteriorado que los que creen que ha mejorado. Y eso a pesar de que desde que Sánchez llegó a la presidencia ellos han estado en el Gobierno en cinco y medio, bien a través de Sumar bien de Podemos.

También resulta llamativo que un porcentaje importante de los votantes del PSOE creen que la convivencia ha empeorado, concretamente un 16,4%. Como cabía esperar, el tanto por cierto de los que creen que ha mejorado es mayor, un 31%, pero aun así la opción más elegida es que se mantiene igual.

En cuanto a los partidos de la oposición, no hay sorpresas: sólo porcentajes ínfimos creen que ha mejorado –un 3% en el caso de los del PP y un 1,3% en de los de Vox– mientras que la gran mayoría cree que ha ido a peor: un 77,3% y un 79,3%, respectivamente.

Es interesante, por cierto, la similitud de los porcentajes de aprobación y desaprobación que muestran los votantes de ambos partidos en todas las cuestiones planteadas, que hace pensar que, al menos en el rechazo a Sánchez, sus opiniones están muy alineadas.

Recuerden que a las 20 horas de este mismo lunes se publicarán los datos más relevantes de esta encuesta –entre ellos la intención de voto y la proyección de escaños– en La Noche de Cuesta de esRadio.

Ficha técnica

El sondeo ha contado con 3.000 entrevistas, con un margen global de error del 1,79% para un nivel de confianza del 95% en un supuesto de indeterminación con valores de p=q=0,5. El trabajo de campo se ha realizado entre el 2 y el 5 de este mes de septiembre.

