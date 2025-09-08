El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas dirigidas contra el Estado de Israel con el objetivo de ayudar a paliar el "genocidio" que el país presidido por Benjamin Netanyahu estaría llevando a cabo en la Franja de Gaza. Así, el Ejecutivo del líder socialista ha planteado el "embargo de armas" a Israel, prohibirá la entrada a puertos españoles de barcos que transporten combustibles a Israel y la prohibición de acceder al territorio nacional de todas aquellas personas que "colaboren directamente con el genocidio".

En una declaración institucional sin preguntas ofrecida en La Moncloa, Sánchez ha asegurado que es el momento de tener "colaboración con la autoridad palestina" y que llevará a cabo un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza hasta los 150 millones de euros anuales y un aumento de la prestación a la ONG internacional Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) hasta los 10 millones de euros. Cabe destacar que la "autoridad palestina" real, es decir, la que de facto controla Gaza y ejerce el poder en el territorio que habitan los gazatíes es el grupo terrorista Hamás.

Este anuncio de Sánchez viene dado después de una gran presión por parte de sus socios de Gobierno, entre los que destaca Podemos, que ya aseguró su terminante negativa a apoyar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si Sánchez no procedía al embargo de armas a Israel. Esta medida se traslada en la prohibición de compra o venta tanto de munición como de armamento y equipamiento militar al Estado israelí.

Prohibir, prohibir, prohibir

En este contexto, el secretario general de los socialistas ha asegurado que aprobará con carácter "urgente" un Real Decreto Ley que consolide el embargo de armas a Israel, que, según ha dicho, conlleva la prohibición de las relaciones comerciales en materia armamentística con Israel. Todo ello, en un contexto en el que Sánchez se ha comprometido públicamente a llegar al 2% del PIB en materia de Defensa —firmó un documento ante la OTAN en el que alzaba el compromiso hasta el 5%— y en el que Israel es uno de los proveedores de España, aportando equipamiento armamentístico como chalecos antibalas.

"Una cosa es proteger tu país y otros muy distinta bombardear hospitales y asesinar a niños palestinos", ha espetado para justificar las medidas recogidas en esta figura legal. Además, confirma la prohibición del transito por puertos españoles a todos los barcos que destinen "combustibles" a las fuerzas armadas israelíes; y de personas que haya "colaborado directamente con el genocidio". Sobre esto último, no ha desvelado los criterios que utilizará su administración para diferenciar quién colabora "directamente" con el "exterminio" de los gazatíes.

En la misma línea, se negará la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten materia de defensa para el estado a Israel. Además, su Ejecutivo prohibirá la importación de productos de los "asentamientos ilegales" israelíes en zonas como Gaza o Jordania. En estas zonas, el Gobierno también limitará los servicios consulares españoles, limitando de esta forma la protección y asistencia a los ciudadanos españoles presentes en estos territorios.

Dinero, dinero, dinero

Por otra parte, ha anunciado el aumento de las dotaciones económicas que el Gobierno destina a la ayuda humanitaria: serán 150 millones de euros anuales para "Gaza" y 10 millones de euros para UNRWA. "Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para paliar los crímenes de guerra", ha reconocido el líder de los socialistas antes de aseverar que su Gobierno intenta "paliar parte del sufrimiento" que está viviendo el pueblo gazatí.

Por ello, ha llamado a las autoridades internacionales a seguir su estela, ya que la comunidad internacional "no ha sabido detener a esta tragedia" y, aunque España no tenga potestad para "detener la ofensiva israelí" no significa, a su juicio, que no deba intentarlo. "España estuvo en el lado correcto de la historia", ha sentenciado el secretario general del PSOE.