El Padre Ángel instala una mezquita en una catedral generando indignación en los vecinos: "Está mal mezclar religiones"

No hay misas pero sí rezos musulmanes. Así está establecida actualmente la catedral de Justo en Mejorada del Campo, el monumento no consagrado hecho con material reciclado durante décadas por el albañil Justo Gallego, fallecido en 2021. Desde las gestiones de Mensajeros de la Paz -la fundación del Padre Ángel-, el lugar se ha transformado en un espacio "multiconfesional" al instalar una mezquita en el baptisterio de la Catedral, permitiendo así el rezo musulmán en un lugar católico. Algo que según el digital Okdiario ha generado gran malestar en los vecinos de Mejorada del Campo en Madrid.

Esta mezquita se instaló después del fallecimiento de Justo Gallego en noviembre de 2021. En los años sesenta, el albañil empezó a levantar sin licencia su catedral, una construcción con materiales reciclados en agradecimiento a la Virgen del Pilar por recuperarse de una tuberculosis. Tal es así, que a la entrada de este templo religioso se observan dos columnas coronadas por la Virgen del Pilar -único elemento bendecido de toda la construcción- y el Apóstol Santiago. Todo ello con el fin de que algún día dicha catedral fuese lugar de culto de la religión católica. Sin embargo, por desgracia para Justo y los vecinos de Mejorada del Campo, no se da misa actualmente.

Deriva anticatólica a manos del Padre Ángel

En este sentido, su fallecimiento marcó el destino de esta catedral. Y es que, ese profundo sentimiento católico se esfumó con su muerte al no poder finalizar su obra y donarla a la ONG del padre Ángel, que retomó la construcción. Desde entonces, comenzó esa deriva anticatólica del templo a manos del Padre Ángel, quién habilitó en el baptisterio una mezquita, haciendo a veces de sinagoga.

En la página web de la fundación del padre Ángel puede leerse la siguiente descripción de este templo: "Un espacio para acoger a todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, para los que creen y para los que no creen, un lugar de encuentro para distintas religiones". Del mismo modo, la ONG señala que es "un centro de espiritualidad. Un oasis de silencio y oración. Para los heridos de la vida. Para los que sueñan con un mundo mejor. Para los que están solos. Para los olvidados del sistema. Con múltiples espacios religiosos".

Asiento vip en el Congreso del PSOE

También aparece definido en la web como "un centro social. Un pequeño hospital de campaña. Una casa solidaria para compartir. Un proyecto sobrehumano hecho por las manos de un hombre. Un lugar donde las familias necesitadas puedan recibir ayuda", dice la fundación del padre Ángel, el famoso cura que tuvo asiento vip en el último Congreso Federal del PSOE.

Los vecinos de Mejorada del Campo están cabreados por este cambio de rumbo que ha tomado la catedral, algo que no hubiese permitido nunca Justo Gallego. "Justo tenía claro que era católico cien por cien, Santiago Apóstol fue apodado Matamoros, y evidentemente, si su ídolo era Santiago Apóstol, pues está claro que no comulgaban con los moros", ha explicado un vecino a Okdiario. "Realmente, el padre Ángel no ha respetado la base de Justo", que quería levantar una catedral católica, concluye este vecino.

"Mezclar dos religiones está mal"

Otro vecino relata al citado diario que la ONG ha retirado "imágenes de santos" que había en el interior. "No me parece bien que compartan dos religiones", comenta también otra vecina. Y es que, "hay mucha gente en el pueblo que no ve bien lo que han hecho, abrir una mezquita en la obra de Justo", señala otra vecina del pueblo. "Mezclar dos religiones, juntas, en el mismo sitio, me parece mal", denunciaba un hombre.

Mensajeros de la Paz aseguran que la mezquita está disponible para su uso y que los musulmanes la han llegado a utilizar. Sin embargo, ahora ya no la frecuentan, ya que rezan en un garaje céntrico del municipio.