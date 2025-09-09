La cloaca ofreció a sus confidentes cargos de asesor de la directora de la Guardia Civil

"Leire insiste en conseguirme un destino de asesor de la Directora de la GC a lo que me opongo radicalmente". Se trata de una de las frases incluidas en uno de los documentos que resumen las reuniones de la cloaca a lo largo de este año 2025. El ofrecimiento de Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán se habría producido el 26 de marzo con uno de los confidentes de los que la cloaca esperaba obtener información para atacar a la UCO de la Guardia Civil y tumbar el prestigio de sus investigaciones con el objetivo final de pedir la anulación de los casos por corrupción que acosan al PSOE, el Gobierno y el propio entorno más cercano de Pedro Sánchez.

El propio interlocutor de Leire Díez habría mostrado su extrañeza por la alegría de semejante ofrecimiento. Y es que este confidente ya había destacado que carecía de información sobre el caso hidrocarburos y la investigación llevada a cabo por la UCO en este asunto: "Le pregunto a Leire de que no entiendo las razones/motivos por los que durante la reunión del pasado 10 marzo me habló tanto de la trama de los hidrocarburos cuando es algo que no tiene vinculación alguna sobre mi persona a lo que me dijo que esta todo entrelazado en cuanto a los mismos actores (Tecol Balas, Bonilla, Corbí a través de la UCO) y su vinculación con las operaciones de Hidrocarburos, Delorme y Cataluña".

Sea come sea, lo cierto es que los ofrecimientos que afectan a la directora de la Guardia Civil se han convertido en algo habitual en las citas de la cloaca. Los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, reflejan una grave y continua vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Una vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año de la que ya ha dado cuenta este diario.

Frustrar las actuaciones judiciales

Hasta ahora se sabía que Leire Díez y otros miembros de la cloaca del PSOE habían ofrecido favores en nombre de la Fiscalía. Los documentos a los que ha tenido acceso este diario no sólo avalan ese hecho sino que multiplican la gravedad. Y es que los miembros de la cloaca ofrecieron encuentros directos con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil". Los documentos no confirman la posterior materialización de esos ofrecimientos, pero sí apuntan a una utilización de cauces presuntamente ilegales al más alto nivel. Un nivel difícil de comprender sin el conocimiento y la implicación política del Gobierno.

El objetivo de la cloaca era frustrar las actuaciones judiciales que se llevan en estos momentos contra los casos de corrupción que acosan al PSOE, el Gobierno y rodean por todos los flancos al presidente Sánchez. Para ello la cloaca estableció una estrategia de acoso y derribo contra los protagonistas de las investigaciones judiciales con el fin de desacreditar su labor profesional y lograr la nulidad de las actuaciones alegando su falta de imparcialidad, vulneración del derecho a la defensa, etc.

