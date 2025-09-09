En la última entrega de la sección "Ni olvido ni perdón", sección de La noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta y Carlos Urquijo han recordado a las víctimas de ETA coincidiendo con varios aniversarios de atentados ocurridos a principios de septiembre.

Urquijo,quien fue delegado del Gobierno en el País Vasco durante una de las etapas más complejas del terrorismo, ha comenzado la sección repasando algunos de los crímenes de ETA cometidos en esta misma semana de diferentes años. "Hoy, concretamente, se conmemora el asesinato de Cristóbal Martín, subteniente de la Guardia Civil, que fue asesinado de un tiro en la nuca en Bilbao", ha recordado. El 2 de septiembre de 1978, Amancio Barreiro, taxista, fue asesinado a tiros en Osurbil, mientras que el mismo día en el año 1990, dos guardias civiles, José Manuel Alba y Luis Alberto Sánchez, fueron asesinados con un coche bomba en Bilbao.

"El PSOE y Sánchez han traicionado su propia historia"

Tras el repaso histórico, Carlos Cuesta ha querido destacar la memoria y el sacrificio de las víctimas. Además, ha recordado que el Partido Socialista tuvo 12 víctimas mortales de ETA, sin embargo, Pedro Sánchez "ha traicionado esa memoria" aliándose con Bildu.

Por otro lado, Urquijo ha recordado que 210 guardias civiles fueron asesinados por ETA, mientras que ahora el Gobierno ve esta institución como "un obstáculo". "Igual que en su momento relevó al coronel Sánchez Corbí en la UCO o a Pérez de los Cobos en Madrid, ahora pretende debilitar una de las mejores unidades de la Guardia Civil, como es la UCO", ha expresado.

El caso de Mikel Antza y la polémica por sus "vacaciones"

Otro de los temas centrales de la tertulia ha sido la citación a declarar de Mikel Antza, exjefe de ETA entre 1993 y 2004, por su implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez. A pesar de que la Audiencia Nacional lo había citado, su defensa ha solicitado aplazar su declaración.

"Este individuo, llamado a declarar por el asesinato de Gregorio Ordóñez, ha pedido retrasar la fecha porque del 4 al 11 de septiembre está de vacaciones en Mallorca", ha explicado Urquijo.

Además, Urquijo ha denunciado que Antza, condenado por terrorismo, ha sido contratado en 2023 y 2024 por varios ayuntamientos de Navarra: "Ha sido contratado por los ayuntamientos de Burguese, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Ézcoa como coordinador de grupos de lectura en euskera en bibliotecas públicas. ¿Cómo puede ser que un terrorista condenado reciba contratos de la Administración? Hace falta una reforma legal urgente".

Aizpurua, Bildu y los pactos políticos

Los periodistas también abordaron la trayectoria de Mertxe Aizpurua, actual portavoz de Bildu en el Congreso. Urquijo ha recordado que, antes de ocupar su cargo, fue directora del diario Gara y que, en 1983, dirigía un semanario en el que publicó un editorial titulado "Por los gudaris de ayer y de hoy".

"Por ese editorial y por una entrevista elogiosa con el hermano de un etarra fallecido, Aizpurua fue condenada en 1984 por apología del terrorismo, a un año de prisión menor y a otro de inhabilitación para cargo público".

A pesar de esta condena, Cuesta ha recordado que Pedro Sánchez gobierna gracias a Bildu, al igual que María Chivite en Navarra: "Y recordemos que lo mismo que María Chivite en Navarra ha obtenido la presidencia de su gobierno regional gracias a los votos de Bildu, Pedro Sánchez obtuvo su estancia en la Moncloa gracias a los votos de Bildu".