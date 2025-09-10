Álvarez de Toledo desmonta a Bolaños: "Nos llama ultras cuando Hamás lo felicita el día que asesina a un español"

Este miércoles se ha producido la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso del presente curso político materializándose varios de los encontronazos que los dirigentes políticos han mantenido este verano vía redes sociales o por medio de declaraciones a los medios de comunicación. Uno de los más esperados era el de la vicesecretaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo con el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las cortes, Félix Bolaños, que no ha tenido reparo en llamar "ultras" a los dirigentes populares y en aseverar que en 2027 los ciudadanos tendrán que votar entre "democracia o barbarie".

"Ultra nos llama cuando Hamás lo felicita el día que asesina a un español; ustedes son de ultratumba", ha espetado la portavoz del PP en la Comisión de Justicia durante el Pleno de este miércoles antes de explicarle a Bolaños que, o bien es ministro de Justicia, o bien es "difamador de jueces". "Las dos cosas no", ha sentenciado.

No sólo no han normalizado Cataluña. Han convertido España en una anomalía democrática. A este paso, no será el presidente quien dude si hacerse una foto con el prófugo. Será el prófugo quien no quiera hacerse la foto con el presidente.@GPPopular pic.twitter.com/OMgnkG38uz — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 10, 2025

En este sentido, ha recordado que el dirigente del PSOE ha seguido la estela marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a que "hay jueces que hacen política" y ha achacado a Bolaños que acusen de prevaricar a los jueces que instruyen causas que investigan la corrupción que atañe a la cúpula del PSOE sin pruebas. "¿Le sobra matonismo y le faltan pruebas? ¿Un lawfer pero sólo la puntita?", ha ironizado Álvarez de Toledo.

Un fiscal que destruye pruebas

En este contexto, Bolaños ha llamado "difamadora" a la diputada del PP, que ha recogido el guante para explicar que "quien difama es el presidente del Gobierno: a los jueces y en la radiotelevisión española". Por ello, ha interrogado a Bolaños sobre si piensa "trocear" la Justicia por medio de la aplicación de la llamada Ley Bolaños, que deja la instrucción en manos de la Fiscalía, en estos momentos dirigida por Álvaro García Ortiz.

Sobre este, ha dicho que Bolaños ha dejado la Fiscalía General del Estado a "un delincuente" que asegura decir la verdad y haberla defendido mientras que "destruye las pruebas" de su delito. Al respecto de la fianza que tiene que pagar García Ortiz para el juicio oral al que se enfrentará por un supuesto delito de revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvarez de Toledo se ha cuestionado "quién va a pagar esa fianza" deslizando que el Gobierno podría estar maquinando para que salga de las arcas del Estado.

El Rey y la institucionalidad del PP

El ministro socialista se ha zafado de estas cuestiones y ha achacado al PP una falta de institucionalidad constante recordando que los populares decidieron no asistir a la Apertura del Curso Judicial para no coincidir con el procesado García Ortiz. "Ustedes pactan con quienes llaman fascista al rey, vetan su presencia en Barcelona, promueven una amnistía que deroga su discurso del 3 de octubre, el que sostuvo las democracias y lo abandonan en Paiporta; ni una lección de respeto institucional", ha sentenciado Álvarez de Toledo.

Por último, la diputada del PP ha recordado que, mientras que Sánchez llegó "como adalid de la limpieza", este mismo miércoles se encuentra declarando la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, para esclarecer su versión tras haber sido acusada de haber cometido un quinto delito; el de malversación de fondos. "La presidencia del Gobierno es una institución demacrada", ha apostillado dejando un último recado a Sánchez: "A este paso, en lugar de ser el presidente el que no quiera hacerse la foto con el prófugo (Carles) Puigdemont, va a ser el prófugo el que no quiera fotografiarse con el presidente".