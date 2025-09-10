La inmigración es uno de los principales desafíos que enfrenta España. Tal es la importancia del asunto, que el centro de investigación y análisis Funcas ha concluido tras varios estudios exhaustivos que el fenómeno migratorio "se ha convertido en un componente estructural de la sociedad no solo por la magnitud de los flujos migratorios, sino también por la aparición y expansión de la llamada segunda generación de inmigrantes". Esto engloba a personas nacidas en España pero con progenitores procedentes del extranjero. Así se puede observar en la última publicación de la revista Panorama Social, publicación editada por Funcas, que ofrece una radiografía actualizada sobre la segunda generación de inmigrantes en España, su integración social, educativa, laboral, política y cultural.

Entrando en detalle, el pasado año, su peso entre los más jóvenes era tal que el total de población con origen extranjero (nacido fuera de España o con al menos un progenitor inmigrante) alcanzó el 36% entre los menores de 20 años y el 39% entre los menores de cinco. Dicho de otro modo, casi la mitad de los menores de cinco años en España es de origen extranjero.

11,7 millones de personas de origen extranjero en España

Lo que es innegable -y así lo señala el estudio de Funcas- es que "este colectivo -para bien o para mal- es una pieza fundamental del futuro social, demográfico y político de España". En cuanto a la radiografía de los descendientes de inmigrantes en España, su peso en la población varía notablemente según la edad: entre los mayores de 30 años solo representan un 2%, mientras que entre los menores de 20 años alcanzan el 33%.

"La mayoría pertenece a la segunda generación -nacidos en España con dos progenitores nacidos en el extranjero- que supone el 17% del total. A ellos se suman la generación 2,5 -nacidos en España con un solo progenitor nacido fuera- con un 9%, y la generación 1,5 -nacidos en el extranjero que llegaron antes de los 11 años-", apunta el estudio.

Si se contabilizan junto a la primera generación, entre los menores de 20 años la población de origen extranjero asciende ya al 36%. El panorama es aún más destacado en la primera infancia: entre los menores de 5 años, un 25% pertenece a la segunda generación, un 10% a la generación 2,5 y un 4% a la generación 1,5, lo que eleva al 39% la proporción de niños pequeños con origen extranjero. En conjunto, la población residente en España con origen extranjero supera los 11,7 millones de personas, es decir, el 24,3% del total.

El 50% de hijos de inmigrantes no se autodefinen como españoles

Al centrar la mirada en la segunda generación, emerge un rasgo definitorio: diversidad en la procedencia de sus familias. Destaca el elevado peso que adquieren, en la segunda generación, quienes tienen dos progenitores de Marruecos, que alcanza un tercio del total (33%), proporción que duplica la de la primera generación (16%). Los resultados también arrojan un dato muy interesante sobre la no integración de los hijos de inmigrantes en España, y es que, el 50% de estos no se autodefinen como españoles.

Este informe de Funcas, que incluye los análisis exhaustivos de expertos, reafirman aún más el hecho de que cada día la influencia de la inmigración en España es mayor y seguirá creciendo aún más según pasen los años. Esto se debe también a la baja natalidad de los españoles. Y es que cada vez que aparecen publicados los datos de población en España se constata una realidad palpable: que hay menos españoles y más extranjeros. En la última publicación, del total de 49 millones de habitantes, 42 tienen nacionalidad española y siete millones, extranjera.