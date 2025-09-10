Illa llama a "fortalecer nuestra lengua y nuestro autogobierno" antes de un 11-S que pilla al separatismo de capa caída

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha pronunciado un discurso "institucional" de la Diada, la fiesta regional catalana, en clave nacionalista e identitaria. No ha hecho referencia a la resolución judicial sobre la exclusión del español de la enseñanza obligatoria (horas antes anunció que el 'Govern' la recurriría) pero ha apelado a "fortalecer nuestra cultura y nuestra lengua". Ha citado el "Pacto Nacional por la Lengua" y ha señalado que "el catalán debe continuar siendo la lengua inclusiva, propia y transversal porque en una sociedad global, el catalán enriquece y suma".

También ha abogado por "fortalecer nuestra convivencia como el bien más preciado que tenemos". Según Illa, eso quiere decir "garantizar la pluralidad de la sociedad catalana como una de nuestras fortalezas". En ese punto se ha referido a la "pluralidad política" y en alusión al proceso separatista ha señalado que "la inmensa mayoría de nosotros queremos mirar hacia delante, queremos una Cataluña de todos y con todos dentro del marco legal e institucional que nos hemos otorgado". La pluralidad de Illa no contempla la pluralidad lingüística.

Además, el líder socialista catalán se ha marcado como objetivo "el despliegue de las competencias que nos pertenecen. Cataluña no huye de las responsabilidades y quiere ejercer su autogobierno con los recursos adecuados para mejorar la vida de los catalanes, contribuir a la prosperidad compartida con el resto de España y ayudar a garantizar la autonomía estratégica de Europa".

También ha abogado por "una Cataluña centrada en crear prosperidad y en que esta llegue a todo el mundo para reducir las desigualdades, garantizar el acceso a la vivienda, la seguridad y el apoyo a las familias, a los centros de investigación y a las universidades". Y ha elogiado a los servicios de emergencias y ha alertado del "cambio climático".

Nervios en el separatismo ante la desmovilización

La Diada institucional arrancó con el izado de la bandera autonómica al lado del Parlamento. Se trata de una pieza de 54 metros cuadrados en un mástil de 25 metros de altura. La señera es de plástico reciclado. La bandera gigante ha sido un empeño del actual presidente de la cámara, el indultado Josep Rull, de Junts.

El acto ha seguido las pautas habituales. Mossos en uniforme de gala e interpretación del himno Los Segadores y del Canto de la Señera con los presentes, policías y personal civil, en posición de firmes. Después fue el turno del independentismo más radical y activo, que sale la noche antes del 11 de septiembre en diferentes localidades portando antorchas.

Hay nervios en la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Las bases están desmovilizadas. Las últimas convocatorias han sido un desastre. La organización está dividida mientras Lluís Llach trata de ejercer un control férreo. Hay asambleas locales que han dimitido en bloque y se da por seguro que la manifestación de este jueves no será precisamente un éxito. El año pasado la Guardia Urbana dio la cifra de 60.000 personas.

En esta ocasión, habrá tres manifestaciones. Barcelona, Gerona y Tortosa serán los escenarios. Ya no hay dinero para autobuses y bocadillos. El objetivo es disimular en la medida de lo posible la desmovilización y desafección. El independentismo callejero está de capa caída. No logró perturbar la visita de los Reyes a Montserrat ni tampoco la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Gerona en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

Todas las organizaciones separatistas están en crisis. También los partidos, a excepción de Aliança Catalana, que vive una especie de primavera demoscópica. Esta Diada se presenta como la menos concurrida de los últimos quince años.