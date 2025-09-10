El Inspector Jefe de la Policía Nacional y portavoz de la asociación H50, Serafín Giraldo ha denunciado las trampas que se están efectuando en estos momentos en el registro de homicidios, violaciones y otros delitos cometidos inmigrantes. Esto también crea inseguridad en la ciudadanía puesto que si la Policía no tiene los datos reales puede desembocar en una desprotección de barrios o zonas conflictivas al no enviar los dispositivos necesarios.

La inseguridad a manos de la inmigración campa a sus anchas en España y muchos españoles lo desconocen. El inspector señala el aumento estratosférico de las violaciones: "En 2019 no llegabamos a las 2.000 agresiones sexuales y en 2024 hubo 5.200 violaciones denunciadas". Sobre los datos de este año, Giraldo ha detallado que "rozamos las 3.000, por lo que quedan 2.000 mujeres que van a ser violadas de aquí a final de año".

Sobre las estadísticas que se están haciendo, asegura que "no tenemos datos sobre los autores y fuentes del Gobierno dicen que no son fiables ya que no han sido juzgados, por lo que la información fiable es de los condenados. Con el colapso judicial, hasta dentro de 5-6 años no nos vamos a poder acoger a informaciones fiables", lamenta.

Ha subrayado que un 13% de la población comete el 33% de los delitos, refiriéndose a la alta tasa de delitos que cometen los inmigrantes. "Nos dicen las nacionalidades pero no los nacionalizados". Y es que según él, "no es un problema de nacionalidad sino de cultura". Ha recordado que en la cultura del islam y de África la mujer es menospreciada.

Sobre esta manipulación estadística, ha dicho que "no nos están dando los medios necesarios. Tenemos muchos protocolos escritos hasta para atarnos los zapatos. Necesitamos jefes que no sean políticos, líderes que lideren la Policía Nacional al margen de la política y que defiendan a los agentes", ha zanjado.