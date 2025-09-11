Óscar Puente aseguró hace días que "vivimos el mejor momento del tren" de todos los tiempos. Lo hizo con dos incidentes por día en el tejido ferroviario y con un retraso de los trenes tan generalizado que este verano cuatro de cada diez han llegado tarde.

Y, tras ello, el PSOE de Puente registra un documento oficial en el Congreso de los Diputados en el que insinúa una supuesta culpa de las CCAA —cuando el tren es competencia suya— y reclama elevar a categoría estratégica el tren de la mano de las comunidades autónomas para poder mejorarlo. El mismo tren que hace días y según Puente estaba de maravilla.

El PSOE cambia de discurso en una semana

El mismo PSOE que no veía hace una semana ningún problema con los trenes españoles acaba de reclamar un reforzamiento del "compromiso del Gobierno con la transición ecológica, la reindustrialización verde, el empleo de calidad y la vertebración territorial". Y, en especial, en materia ferroviaria.

Para ello el PSOE quiere "estudiar la realización de acciones conjuntas, en colaboración con las comunidades autónomas, en apoyo de la relocalización de proveedores estratégicos y el fomento de

clústeres". Además, quiere "estudiar la inclusión de la industria ferroviaria como sector estratégico dentro de la política industrial nacional, en aplicación de la futura Ley de Industria y Autonomía

Estratégica". Y "valorar la inserción de la industria ferroviaria en los programas de apoyo industrial, con especial énfasis en la producción de trenes eléctricos e híbridos, las infraestructuras de hidrógeno verde para transporte ferroviario y la digitalización ferroviaria (ERTMS, tren autónomo, gemelos digitales)".

Las medidas no acaban ahí. "Impulsar en colaboración con las administraciones competentes la educación en formación profesional y reconversión laboral específica para el sector ferroviario, en colaboración también con las universidades, los centros de FP industrial y las propias empresas del sector" señala el texto, como si el problema del tren fuese de una infinidad de agentes ajenos al Gobierno de Pedro Sánchez.

El PSOE también quiere "continuar promoviendo la inversión en infraestructuras ferroviarias sostenibles, tanto para pasajeros como para mercancías, apoyando la participación del tejido industrial nacional en los procesos de licitación pública". Y "analizar la integración de la industria ferroviaria en la planificación de la Reserva Estratégica de Capacidades Industriales (RECAPI), como garante de producción crítica en situaciones de crisis".

Por último, el partido de Puente pide "considerar las propuestas realizadas en esta proposición para los próximos desarrollos reglamentarios de la Ley de Industria".

Todo ello, porque, según el PSOE, la "industria ferroviaria constituye un sector clave en el proceso de transformación productiva que España debe acometer en el marco de la transición ecológica, la

digitalización de la economía y el refuerzo de la autonomía estratégica industrial". Por lo tanto, hasta ahora, no estaba considerada así.

