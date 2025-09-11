La victoria del PP en 41 provincias y la irrupción de Vox en 31 pueden llevar al PSOE a menos de 100 escaños

El Partido Popular no sólo ganaría las elecciones en el conjunto de España sino que, además, se impondría en una mayoría abrumadora de provincias: hasta en 41 sería el partido más votado y en 31 tendría más escaños que el PSOE, mientras que en las otras 10 los dos grandes partidos empatarían en diputados: es lo que ocurre en Sevilla, Asturias, Tenerife, Badajoz, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Guadalajara y Soria. Además, los populares también serían el partido más votado en Ceuta y en Melilla.

Son alguno de los datos más relevantes de la macroencuesta de Demoscopia y Servicios para el Grupo Libertad Digital, que ha contado con una enorme muestra de 3.000 entrevistas.

Los socialistas, por su parte, sólo serían el partido más votado en seis: las cuatro catalanas, Navarra y Las Palmas, pero sólo obtendría más diputados que el PP en Barcelona, Tarragona, Gerona y la Comunidad Foral.

Cataluña es el único granero electoral que le queda a Pedro Sánchez, que tendría allí 16 diputados. Sin embargo, la región también trae buenas noticias para el PP: ganaría dos diputados respecto a 2023 y lo haría entrando en las provincias de Gerona y Lérida, en las que no obtuvo representación entonces. Con esto, Guipúzcoa permanecería como la única provincia española en la que el partido de Feijóo no lograría representación.

Otro dato relevante en Cataluña es que Vox empataría con ERC como los terceros partidos con más escaños en Barcelona: tendrían 4, con lo que el partido de Abascal superaría a Junts y a Sumar y la suma con el PP igualaría a los socialistas.

Al borde de la gran catástrofe en Madrid

La cara opuesta a Cataluña es, una vez más, Madrid, en la que el PP lograría una victoria muy holgada: llevándose 17, uno más que en 2023, de los 37 escaños que se reparten. Además, las elecciones podrían llevar a otro resultado que sería una de las grandes noticias de la noche electoral: el PSOE sólo tiene un diputado de ventaja sobre Vox: 8 frente a 7, un margen que se estrecha cada vez más, pues en los anteriores comicios Sánchez dobló a Abascal logrando 10 escaños por 5.

De hecho, el crecimiento de Vox es obvio con este análisis por provincias: si obtuvo en 2023 representación en 24 suscripciones ahora la lograría en 31, entrando en varias provincias de las que reparten sólo cuatro escaños –Albacete, Burgos, Cáceres y León– e incluso en una en la que elige sólo a tres: Guadalajara.

Andalucía es un buen ejemplo del crecimiento de Vox y de cómo el PSOE empieza a verse amenazado por él en algunos lugares: la victoria del PP es dos diputados más amplia de lo que fue en las anteriores elecciones, llegando a los 27, mientras que el PSOE perdería uno, quedándose en 20 y Vox es el partido que más crece: pasa de 9 a 14. Además, los de Abascal superarían a los de Sánchez en Almería y empatarían a 3 en Málaga, que es la quinta provincia en población de nuestro país.

Y otro ejemplo de esa evolución de Vox, y una región en la que el análisis es especialmente interesante, es la Comunidad Valenciana, en la que el PP no mejora los 13 escaños que obtuvo en 2023 –es el único territorio en el que no crece– el PSOE tampoco pasaría de los 11 que ya tenía y en cambio los de Abascal consiguen pasar de 5 a 8.

Sánchez, ¿por debajo de 100?

Esa presión de Vox, sumada a la fortaleza que muestra el PP en la mayor parte de provincias, es lo que coloca al PSOE en riesgo de perder varios diputados y caer por debajo de los 100. Por ejemplo, podría ocurrir en varias provincias de Castilla y León en las que se reparten tres escaños y en este momento son dos para el PP y uno para los socialistas, pero en las que ese tercer diputado podría pasar a los de Abascal, que estarían muy cerca de lograrlo en Ávila, a una distancia razonable en Segovia y Palencia y, algo más lejos pero no a una distancia imposible en Zamora.

Por su parte, el PP podría deshacer el empate a dos que hay en este momento en Castellón y también el reparto de uno para cada uno que se da en Soria, la única circunscripción en la que se eligen sólo dos diputados.

Sumar y Podemos, partidos regionales

Otro dato interesante de este análisis es que los partidos de extrema izquierda a la extrema izquierda del PSOE –es decir, Sumar y Podemos– se convierten en formaciones regionales cuya implantación se limita a tres provincias, Madrid y Barcelona y, sólo en el caso de los de Yolanda Díaz, un solitario diputado en Valencia, es de suponer que por su alianza con Compromís.

No obstante, hay que recordar que en las pasadas elecciones Sumar logro cuatro escaños en la Comunidad Valenciana: uno en Alicante y tres en Valencia, así que la catástrofe es mayúscula, y eso a pesar de la dana que, en principio, podría haberles beneficiado.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.