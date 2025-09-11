Laura García, portavoz de Jupol –sindicato español del Cuerpo Nacional de Policía– ha analizado en La Noche de Cuesta, de esRadio, la seguridad de La Vuelta que tendrá lugar este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Asimismo, la portavoz ha recordado el boicot que se ha producido este jueves en la crono de Valladolid.

La decimoctava etapa, con una contrarreloj prevista en la capital castellanoleonesa, tuvo que ser recortada a apenas 12 kilómetros después de que varias personas intentaran boicotear el paso de los ciclistas. Dos individuos han sido detenidos tras saltar al recorrido con banderas de Palestina, en un nuevo episodio de protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, ha sido uno de los presentes en las protestas de La Vuelta en Valladolid. De hecho, el secretario ha hecho "un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudiera en masa para boicotear el paso de La Vuelta". Según ha expresado, "se está perpetrando un genocidio lamentable por el estado terrorista de Israel y es una vergüenza que La Vuelta permita que se limpie la imagen de este genocidio. La gente de Valladolid tiene que sumarse a lo que ha sucedido en Bilbao y en Galicia".

Las imágenes del incidente han circulado rápidamente en redes sociales, donde desde asociaciones como Jucil se ha denunciado el llamamiento al boicot por parte de dirigentes políticos, como el portavoz de Podemos.

🔴 #URGENTE Pablo Fernández , Portavoz de Podemos, hace un llamamiento a boicotear la Vuelta a su paso por Valladolid, poniendo en peligro la vida de nuestros compañeros y de los ciclistas que participan en está. ‼️VERGÜENZA NACIONAL‼️ ⏬SI #SomosProfesionDeRiesgo ⏬ pic.twitter.com/qkoM99fS2W — Jucil Nacional (@jucilnacional) September 11, 2025

Un dispositivo sin precedentes en La Vuelta de Madrid

Laura García, portavoz de Jupol, ha expresado en el programa de esRadio que "la seguridad al cien por cien no existe, pero en Madrid va a haber un dispositivo sin precedentes en España, a la altura de cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid". "Se va a blindar Madrid con 1.500 policías y Guardia Civil", ha añadido.

La portavoz ha insistido en que, pese al despliegue, "no podemos dejar al resto de España sin policías porque todos los ciudadanos tienen derecho a seguridad". En su opinión, los puntos más críticos serán la salida y la llegada de las etapas, donde se concentra más público y cámaras.

García también ha criticado la actitud de partidos como Más Madrid y Podemos, a los que ha acusado de alentar públicamente la asistencia a las protestas. "No se puede tolerar la violencia y menos cuando se tiene una responsabilidad institucional. Eso nos hace pensar que no se va a hacer de forma pacífica", ha advertido.

"Instar a un delito es delito"

En este sentido, ha alertado de la gravedad de instar a un boicot: "Estamos, por desgracia, acostumbrados a la violencia, pero no a que se llame a cortar un desarrollo de la Vuelta Ciclista, cuando los deportistas tienen derecho a que se celebre ese evento. Instar a un delito es delito. La Fiscalía puede actuar de forma de oficio".

Sobre lo ocurrido en Valladolid, ha recordado que "ha habido dos detenidos que han saltado a las vallas justo cuando sabían que estaban pasando los ciclistas y han puesto en peligro su integridad física". Además, ha denunciado que "unas 50 personas se concentraron por la tarde frente a la comisaría porque se había detenido de forma legal a dos personas que estaban haciendo una cosa que no se podía hacer".