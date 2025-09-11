Sánchez dio la orden de ponerse en contacto con Delcy en diciembre de 2019 con el fin de "invitarla" a venir a España

Los últimos mensajes desvelados entre Koldo García Izaguirre y Delcy Rodríguez, tras meses después de la salida de José Luis Ábalos del cargo de ministro en 2021, han terminado de convencer a los investigadores de que una persona por encima de Ábalos, tanto en el Gobierno como en el partido, tuvo que ordenar el contacto permanente con la narcodictadora venezolana. Esos mensajes prueban el mantenimiento, más allá de Ábalos, del trato preferente a una persona con su entrada prohibida en la UE por violación de derechos humanos en Venezuela.

Pero los investigadores del caso hace tiempo que sospechan que la orden de acercamiento a Venezuela fue dada por un nivel superior a un ministro o un secretario de organización. Que fue dada por Pedro Sánchez.

Una carta de 2019 como prueba inicial

Una carta muy temprana avala esta conclusión. Una fechada el 10 de diciembre de 2019 en la que Ábalos, con firma oficial del partido gobernado por Sánchez, en la que el entonces secretario de organización "invita" a Delcy a "visitar nuestro país". Justo lo que ocurrió en enero de 2020 tras un mensaje directo de Sánchez autorizando la visita prohibida por la UE. Lo hizo con un somero "bien" en respuesta a la comunicación del entonces ministro de Transportes de los preparativos de la entrada de la mano derecha de Nicolás Maduro.

Los investigadores creen que es imposible que una relación que ha tenido el partido de forma oficial desde 2019 —como prueba la citada carta—, el Gobierno —como demuestra ese mensaje de Sánchez— y la misma entrada de Delcy y Koldo tras la salida de los cargos de Ábalos, sea sin más una relación individual de todos ellos y, evidentemente, responde a una orden central de quien mandaba sobre todos esos actores. Y esa persona sólo puede ser Sánchez.

La relación en grado máximo de Ábalos con Delcy partió de aquella carta firmada como "secretario de organización del PSOE" con el fin de "abrir vías de negociación" entre ambos países. Una carta de 2019. Y Delcy llegó a España en 2020 vulnerando la prohibición de la UE por sus violaciones de derechos fundamentales.

"Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama Delgado, sin la participación de José Luis Ábalos Meco, tal y como se recoge en el informe de la UCO, ya que el inicio de la relación se produce como consecuencia de que el jefe de la escolta de este último era el hermano de Víctor de Aldama, teniendo su primer contacto el 31 de agosto de 2018, cuando José Luis Ábalos Meco llevaba poco más de dos meses al frente del MITMA", señala el escrito de la propia Fiscalía Anticorrupción remitido en su momento al Juzgado de Ismael Moreno. "Constando en los siguientes meses de 2018 y en los años 2019, 2020 y 2021, tal y como se refiere en el informe policial, varias reuniones en las que participaron los tres, recogiendo distintas conversaciones de whatsapp en las que cabe destacar que Aldama se refiriera a Ábalos como "el jefe", añade.

La Fiscalía Anticorrupción va a más: "Esta relación de Víctor de Aldama ante el MITMA se inicia con anterioridad a los contratos investigados y se extiende hasta su salida de la Administración Pública", debiendo destacarse la "vinculación de Aldama con algunos países de Hispanoamérica", en particular México, República Dominicana y Venezuela, así como la relación de estos vínculos con su papel en el MITMA".

Así, Anticorrupción destaca la relación de Aldama "con Venezuela, donde hizo gestiones ante el gobierno de este país referentes a Air Europa que tendría pendiente de cobro una deuda de 200 millones de dólares en este país desde los años 2012 y 2013, en tanto, según se dice en el informe policial, mantenía una estrecha relación con la vicepresidenta ejecutiva de este país, Delcy Rodríguez, actuando como canal de comunicación entre ésta y José Luis Ábalos".

Un viaje organizado

Y el escrito de Anticorrupción aclara que "la relación con Delcy Rodríguez llegó hasta el punto de organizarle un viaje a España el 20 de enero de 2020. Aldama habría revestido la llegada de ésta a España como un viaje de interés para este Ministerio, si bien Aldama guardaría intereses particulares en dicha visita". Y, en este sentido, "ha sido localizado en su ordenador personal un borrador de una carta […] que era una invitación de José Luis Ábalos, como Secretario de Organización del PSOE, ofreciendo a Delcy Rodríguez visitar España para abrir vías de negociación y cooperación entre ambos países, una vez que se hubiera constituido el que previsiblemente sería el nuevo Gobierno español".

"Posteriormente, Ábalos informaría al Presidente del Gobierno de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera. De este modo, por parte de Koldo García se iniciarían los trámites ordinarios pertinentes para la visita de cualquier autoridad extranjera, configurándose una agenda que fue enviada por Aldama a Delcy Rodríguez el día 17 de enero de 2020".

Y todo ello se hizo con conocimiento y consentimiento de Pedro Sánchez, como prueba su respuesta —con un "bien"— a la información recibido de parte de Ábalos.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.