El PP exige a Igualdad el contrato de la polémica campaña "Por huevos" que ataca la "testosterona"

El Partido Popular entra de lleno en la polémica por la campaña publicitaria que ha puesto en marcha el ministerio de Igualdad para alertar a los jóvenes que "han comprado la ola reaccionaria y negacionista", sobre la "violencia de género", dijo la ministra, Ana Redondo.

Bajo el lema "Por huevos", el anuncio que protagoniza Paco León busca "resignificar la expresión cargada de testosterona" y "el concepto de dominación". Se trata, en definitiva, de "acabar con la testosterona que rezuma la expresión en castellano por huevos".

Ante el debate suscitado, el grupo de Ester Muñoz en el Congreso ha registrado una batería de preguntas, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para conocer "el coste del diseño de la campaña", "el proceso de licitación" o "la empresa adjudicataria del contrato".

El partido pregunta también qué "experiencia tiene en campañas de comunicación en materia de igualdad entre mujeres y hombres", la empresa contratada, o en "qué medios se va a publicitar".

La iniciativa la firma, entre otros, Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, que ha sido objetivo, recientemente, de la manipulación de TVE, que le acusó de haber llamado "prostituta" a la colaboradora Sarah Santaolalla.

"¿Consideran desde el ministerio que es necesaria y prioritaria elaborar una campaña sobre masculinidades antes de sensibilizar a la población sobre los datos alarmantes de incremento de agresiones sexuales?", pregunta el PP, que pretende conocer, también, "qué parámetros se van a evaluar" para saber si ha sido efectiva.

Y es que, el PP recuerda, hace años el Ministerio de Igualdad planteó otra campaña con los mismos fines que se llamaba "el hombre blandengue", y se preguntan si "tienen datos objetivos sobre el resultado" de la misma y "si con ella se cumplieron los objetivos que eran muy similares a los de la campaña Por huevos".