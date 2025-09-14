El PP alerta de la "militarización" del narco en España por la "dejadez" de Marlaska

El Partido Popular considera prioritario abordar el problema del narcotráfico en España, y cómo sus estructuras se están "militarizando", lo que hace todavía más difícil poder combatirlos. Entre las nuevas armas de guerra utilizadas, fusiles de asalto o automáticas en operaciones de descarga de hachís.

Por ello, exigen al ministro, Fernando Grande-Marlaska, reforzar la seguridad en las costas andaluzas. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, declara a Libertad Digital que "la situación de los agentes en Algeciras es extremadamente preocupante y grave" y "la dejadez de Marlaska está dejando que los agentes que luchan contra los marcos corran mucho peligro".

"Es urgente que el Gobierno reaccione, les escuche y atienda sus peticiones. No sólo esta en juego la seguridad de nuestro país, sino que está en juego la vida de decenas de agentes que por su valor y su honor arriesgan todo lo que tienen para defender nuestro país y no es justo que su Gobierno les abandone en una tarea tan importante como la lucha contra el narcotráfico" advierte.

Alberto Núñez Feijóo aseguró el viernes, en un acto en Málaga junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que "es necesario reforzar la seguridad" de la zona porque "hay mafias que están destrozando la vida de miles de chavales y se están llevando la droga a Andalucía y, desde ahí, al resto de España y Europa". Para impedirlo, pidió "más medios y autoridad" para los agentes.

Ofensiva del PP

Por todo esto, la senadora del PP Belén López exige a Marlaska responder por escrito "si considera suficientes los medios" de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente a los narcotraficantes. El senador José Antonio Monago ha registrado también una batería de preguntas alertando contra el "riesgo para la seguridad nacional" de estos "grupos criminales que adquieren rasgos de organización paramilitar".

Pide conocer "la información que maneja el Gobierno sobre la procedencia y canales de entrada a España de las armas de guerra utilizadas por las redes de narcotráfico"; y si se van a "reforzar los medios materiales y humanos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en zonas afectadas por la violencia del narcotráfico".

También, "qué medidas de cooperación internacional se están impulsando con países proveedores de hachís y armas" para combatir a estas organizaciones, y la "evaluación del Gobierno sobre cómo afecta esta escalada armada del narcotráfico a la seguridad nacional", además de conocer "qué estrategias se van a aplicar para neutralizarla".