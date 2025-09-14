Sánchez siente admiración por los que boicotean la Vuelta "por ser una causa justa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que este domingo termina la Vuelta Ciclista a España y ha manifestado su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

Así, la izquierda en bloque lleva azuzando toda la semana las protestas propalestinas y en contra del equipo de Israel que participa en la Vuelta Ciclista y que finaliza este domingo por las calles de la capital.

Sánchez además ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada". "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos", ha añadido.

Igualmente, ha mostrado su "orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos, así que viva los derechos humanos y viva al pueblo español", ha añadido de colofón el presidente del Gobierno.

De lo que no ha hablado Sánchez es de la seguridad de los corredores, los participantes y los espectadores de la competición. Durante los últimos días, las protestas que se han registrado en el transcurso de la competición han entorpecido las carreras, obligando incluso a modificar recorridos o adelantar metas o precipitando caídas de los deportistas.

De hecho, un amplio dispositivo de seguridad vela por el buen desarrollo de la final de la Vuelta Ciclista este domingo en Madrid. La Delegación del Gobierno anunció más de 1500 agentes entre Policías Nacionales y Agentes de la Guardia Civil. Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado a la calle a más de 1000 agentes, entre Policías Municipales, Agentes de Movilidad y profesionales de SAMUR.

El Ayuntamiento de Madrid ha exigido seguridad

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido este domingo que se "reprima" cualquier "atisbo de violencia" en la última etapa de La Vuelta este domingo en la capital tras el "grave peligro" que vivieron ayer los competidores.

"Confío en que a la Policía y a la Guardia Civil se les deje actuar como corresponde y si hay cualquier atisbo de violencia, por supuesto se reprima, la manifestación pacífica se respeta, los delitos hay que reprimirlos y poner en riesgo la vida de las personas y su seguridad, desde luego es un delito", ha trasladado Sanz en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

Se ha referido al intento de un grupo de manifestantes propalestinos que ha intentado cortar la carretera por la que estaba transcurriendo la penúltima etapa de esta competición en la que quedaban solo 20 kilómetros. Los competidores los esquivaron por un carril alternativo.

Sanz ha sostenido que se puso "en grave peligro" tanto la integridad física de los deportistas como de las "propias personas que fueron a ver el evento". "Creo que hay que pedir sobre todo una especial responsabilidad a quienes tienen cargos públicos o incluso forman parte de partidos que han estado o están en el Gobierno", ha lanzado la vicealcaldesa. Este sábado acudieron a protestas las exministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero; mientras que Más Madrid saldrá este domingo a la calle.

Inmaculada Sanz ha hecho un llamamiento a la "calma" porque la gente tiene "todo el derecho a manifestarse de una manera pacífica" con los "termas que considere que lo merecen", pero entiende que "no se puede hacer lo que se hizo ayer".

Al hilo, ha remarcado que hay "ciertos llamamientos" que son "irresponsables" y que por ello debería ponerse el acento en el aspecto de la seguridad de una competición que "siempre ha sido una fiesta" y a la que, a su llegada a Madrid, acuden "decenas de miles de personas a lo largo de todas las calles".