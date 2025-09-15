El PP se estanca, la izquierda se hunde y Vox se dispara superando los 60 diputados

El Partido Popular sería la fuerza más votada en unas elecciones generales si se celebraran ahora, según la tercera entrega del sondeo de GAD3 para ABC, realizado entre el 5 y el 11 de septiembre. La encuesta otorga al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo 137 escaños, los mismos que obtuvo en los comicios de julio de 2023, con un respaldo del 32 % de los sufragios.

El PSOE se situaría como segunda fuerza con 107 diputados y el 26,9% de los votos. Esto supone un retroceso de 14 escaños y 4,8 puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones generales. En comparación con el anterior sondeo de ABC (junio de 2025), los socialistas de Pedro Sánchez, pese a la que está cayendo, sólo perderían tres diputados.

Por su parte, Vox alcanzaría 61 escaños y un 17,9% de los votos, lo que representa un crecimiento de 28 escaños respecto a 2023 y un aumento de 13 diputados en relación con el sondeo de junio. Con estos resultados, la suma de PP y Vox alcanzaría los 198 diputados, superando con holgura la mayoría absoluta en el Congreso (176).

Las demás fuerzas parlamentarias obtendrían los siguientes resultados: Sumar, 10 escaños (6,6% de los votos), o sea, 21 menos de los que ahora tiene; Podemos, 4; ERC y Bildu, 8 cada uno; Junts y PNV, 6 cada uno; BNG, 2; y Coalición Canaria, 1. UPN perdería su representación en la Cámara Baja.

El sondeo refleja que, a diferencia de lo ocurrido en 2023, el PSOE no dispondría de una mayoría suficiente junto a sus socios nacionalistas y comunistas para formar un Gobierno alternativo al del Partido Popular... ¿con o sin Vox?