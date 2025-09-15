Feijóo refuerza su estrategia de comunicación para atraer el voto joven que nutre a Vox

El ascenso de Vox en las encuestas es algo que empieza a preocupar al PP, a pesar de que públicamente sus dirigentes insisten en decir que los de Santiago Abascal apenas alcanzan el resultado que obtuvieron en 2019. Sin embargo, la tendencia al alza podría continuar y poner en apuros a los de Alberto Núñez Feijóo, que se frotaban las manos cuando los sondeos daban a Vox apenas 20 diputados.

El principal caladero de votos del partido verde es entre los menores de 30 años, concretamente, son la formación preferida para los jóvenes de 18 a 24 años. Algo en lo que tiene mucho que ver su presencia en redes sociales y canales de internet como Youtube.

"La derecha está de moda"

"Antes los jóvenes eran de izquierdas pero, ahora, lo rompedor es ser de derechas", analizan ambas formaciones, donde recuerdan que los nuevos votantes llevan siete años con un gobierno de izquierdas que no da respuesta a sus problemas. En el PP comparan la situación con lo ocurrido en 1996, cuando muchos jóvenes votaron a José María Aznar tras más de una década de felipismo.

Para penetrar en este sector de la población, ahora son claves plataformas como Instagram, TikTok o los influencers. Por eso Feijóo abrió la semana pasada una cuenta en la empresa china. Al margen de la polémica que suscitó el vídeo viral de su estreno, donde apareció cantando "mi limón, mi limonero", con la frase "me gusta la fruta", Feijóo logró ganar notoriedad en una plataforma donde no tenía presencia, repleta de futuros votantes.

El PP admite que el objetivo es "tener presencia en todas las redes sociales". "No vamos a dejar ningún hueco sin cubrir", trasladan fuentes del partido a Libertad Digital, aunque evitan admitir que su aspiración sea competir directamente con Vox. Estas fuentes avanzan que tampoco rehuirán ninguna entrevista o medio de comunicación, incluido programas polémicos de TVE, como el presentado por Silvia Intxaurrondo, para "dar la batalla en todas partes".

Nuevas caras

En esta línea, darán voz a nuevos perfiles, como Jaime de los Santos o Alma Ezcurra, recién incorporados a la dirección nacional. Al principio de la legislatura, el líder del PP se estrenó concediendo entrevistas a youtubers y, más recientemente, ha potenciado el equipo de redes del partido, después de constatar el éxito de Alvise en las elecciones europeas con "apenas un móvil", según trasladó a los suyos.

Desde entonces, se ha abierto también un canal de comunicación online con la militancia para estar en contacto directo con ellos y conocer sus inquietudes de primera mano. El golpe propinado por la polémica de Noelia Núñez y su carencia de títulos universitarios hizo un roto al PP precisamente entre los más jóvenes, ya que la diputada tenía un gran éxito con sus vídeos en estas plataformas.

De ahí, en parte, la necesidad de coger impulso y volver a incidir en la necesidad de atraer a este sector de la población. Un mensaje que, previsiblemente, Feijóo trasladará este lunes a la Junta Directiva Nacional que se reúne en Génova de cara al nuevo curso político, en la que se nombrará al nuevo equipo económico, integrado por cinco personas, que acompañará a Alberto Nadal.