El Gobierno vuelve a retrasar el embargo de armas a Israel

El Gobierno presiona a las organizaciones internacionales para forzarles a expulsar a Israel de cualquier evento deportivo y cultura después de que la Unión Ciclista Internacional expresara su total desaprobación y señalaran el respaldo del Gobierno a las protestas pro Hamás. "El clamor popular no puede ser tapado ni anulado por los organismos ni federaciones internacionales, y tienen que tomar una decisión", ha sostenido la ministra portavoz, Pilar Alegría tras la reunión del Consejo de Ministros.

El mismo día en que el Consejo de RTVE ha decidido que España no participará en Eurovisión si esta Israel, Alegría ya ha adelantado que la atención podría centrarse también en el Tour de Francia o el Mundial de Fútbol. "Queda todavía un año para que los comités internacionales debatan sobre si se sigue normalizando la participación de equipos israelíes o por lo contrario se adopta la misma decisión que en 2022", haciendo alusión a la prohibición a Rusia de participar en eventos deportivos, culturales y sociales.

Unas declaraciones que se producen en una jornada en la que Sumar daba por hecho que el Consejo de Ministros abordaría el real decreto ley sobre el embargo de armas. Sin embargo, el Gobierno de coalición ha decidido posponer su debate hasta la próxima semana, a pesar de la advertencia de Izquierda Unida, que ha amenazado con que los ministros de Sumar se declaren en rebeldía y boicoteen las reuniones del Consejo hasta que no se apruebe un embargo total de armas a Israel. Desde el Ejecutivo justifican el retraso alegando que se trata de un texto con un "redactado complejo" y aseguran que no están pendientes de escenificaciones, ya que, según subraya, no existen discrepancias de fondo sobre este asunto.

"Saben del compromiso de este Gobierno pero las cosas hay que hacerlas bien. Es un decreto complejo en su elaboración. La voluntad es traerlo la semana que viene. Por favor, ninguna duda con este tema", ha respondido Alegría, aún a la espera de conocer el alcance de la norma.

Desde Sumar advierten que de dilatarse más allá de la próxima semana supondría "un incumplimiento flagrante del acuerdo alcanzado" entre socios de Gobierno. Este real decreto ley se le ha atragantado al Gobierno después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado lunes la puesta en marcha de forma "inmediata" de nueve medidas para intentar frenar a Benjamín Netanyahu.