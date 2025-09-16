Feijóo coloca a Abascal entre los que "no quieren el cambio" y le advierte: "No cederemos un milímetro"

Los sondeos recogen desde hace semanas el crecimiento imparable de Vox, que podría superar ya los 60 escaños. Unos datos que preocupan en el PP, donde insisten en que no gobernarán con los de Santiago Abascal. De hecho, Alberto Núñez Feijóo repitió este lunes ante los suyos este compromiso, advirtiendo de que no quiere más "circos" en el Gobierno.

"Cuando llegue el cambio, no concederemos un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio", decía, en clara alusión a Vox. "No quiero un cambio de espectáculo, quiero un país soportable, que funcione, que la política deje de ser un problema para la gente; España no quiere más circo, quiere más pan", concluía.

Un mensaje muy contundente que completa el compromiso electoral que adquirió en el Congreso Nacional del PP del mes de julio, cuando aseguró que no gobernaría con Vox porque el país no puede estar sometido a las minorías. En ese momento, las cifras situaban a Feijóo en disposición de sumar más que toda la izquierda junta, lo que suponía que apenas era necesaria la abstención de Abascal.

La situación ahora ha cambiado por completo y sólo la suma de PP y Vox, con el voto afirmativo de ambos, permitiría configurar una mayoría alternativa a la que gobierna actualmente. De ahí que sea todavía más llamativa la advertencia lanzada por el líder del PP, convencido de que acabará gobernando en solitario.

¿Gobernar con Vox?

Un compromiso que adquirió por primera vez justo después de su reunión con Abascal en el Congreso de los Diputados. Un encuentro improvisado que se produjo a instancias del líder del PP, y del que apenas trascendió que hablaron de la actualidad política, sin que se conocieran detalles concretos sobre su contenido.

"El cambio que España necesita va más allá de la alternancia: es una reparación y reconstrucción completa, es reparar las instituciones manchadas, la política desviada de un fin noble, la convivencia, la confianza perdida, reparar para unir, para servir", prometió Feijóo ante la Junta Directiva Nacional reunida en Génova.

Una tarea para la que, está convencido, Vox no puede entrar en el Gobierno después de la experiencia de Podemos y, ahora, de Sumar. De hecho, la esperanza del PP es que el PSOE cambie de liderazgo, rompa con el sanchismo y se puedan reconstruir puentes para deshacer todo lo que ha aprobado este Gobierno, con el fin de regenerar las instituciones.

Inmigración y campo

Mientras llega ese momento, el PP luchará para que Vox no le siga comiendo terreno. Tal y como informó este periódico, se ha reforzado la estrategia de comunicación para intentar atraer voto joven, se ha introducido en el discurso la cuestión migratoria y se ha potenciado todo lo que tiene que ver con el campo, incluida la creación de tres áreas económicas específicas sobre este tema.

Dentro de la remodelación llevada a cabo en Economía, con el nombramiento de Alberto Nadal y otras cinco personas que formarán parte de su equipo, se han creado tres departamentos independientes: PAC y Alimentación; Desarrollo Forestal y Rural, y Pesca. Esto da cuenta de la importancia que Feijóo otorga a este asunto, que marcará la agenda de todos los partidos durante los próximos meses.