Florentino Portero: Sánchez quiere convertirse en "el adalid de la causa antiisreaelí"

La Noche de Cuesta ha contado de nuevo con la participación del historiador y analista de relaciones internacionales, Florentino Portero, en esta ocasión para hablar sobre las posibles represalias de Israel sobre España por la postura de España ante el problema palestino.

Carlos Cuesta ha comenzado señalando que se fía más de la Policía que de las fuentes del Ministerio del Interior en relación a las informaciones sobre los incidentes de la Vuelta Ciclista en España. "No estamos ante un suceso descontrolado", ha comenzado señalando Portero.

"Llaman palestinos a los que es Hamás. Hamás no representa al pueblo palestino ni la causa árabe, es un grupo islamista y terrorista" — Florentino Portero, analista internacional

Por otro lado, durante la entrevista el experto ha señalado que Pedro Sánchez quiere "en el marco de su política internacional convertirse en el líder, el adalid de la causa antiisreaelí".

De igual manera, Carlos Cuesta ha preguntado a Florentino Portero en qué situación deja a España que el gobierno se dedique a jalear la cuestión palestina. "España desde hace ya un tiempo se ha convertido un problema tanto para la Alianza Atlántica como para la Unión Europea", ha comentado Portero al igual que precisó la semana pasada durante su intervención en La Noche de Cuesta sobre el incidente con drones sobre Polonia.

Portero también ha señalado que la campaña de Israel sobre gaza "genera debate" y que eso "es normal" pero ha precisado que eso muy distinto a sumarse a la posición de Hamás. Esa posición "despierta una enorme preocupación" en Europa.

Grupo de Puebla

Carlos Cuesta ha hecho mención a que las decisiones en materia de política internacional del gobierno hacen que nos metan "de hoz y coz" en el Grupo de Puebla, que ha señalado que se dedican a impulsar un "eje Moscú, Pekín, Teheran, Caracas… y yo casi metería a La Habana", según Cuesta.

"Es un proceso que se inició con la llegada de Rodríguez Zapatero y que en el plano intelectual tiene que ver con que un núcleo importante de las bases del Partido Socialista nunca aceptó la Reforma durante la Transición", ha señalado Portero al respecto.

Por otro lado tambien ha señalado que los intelectuales de izquierda decían que "la Reforma fue una manera de lavar la cara al franquismo" y que "Rodríguez Zapatero recoge todo ese discurso y empieza a cuestionar la Constitución, empieza a cuestionar la organización territorial del Estado y poco a poco han ido avanzando hasta finalmente cuestionar la democracia y la monarquía".

Al final, el experto en asuntos internacionales ha precisado que el verdadero problema de la izquierda no son las elecciones, lo verdaderamente importante es que la izquierda española haya abandonado la Constitución y el marco democrático.