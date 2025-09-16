Ni olvido ni perdón: "Un jefe de ETA ha pasado a ser el jefe de la estrategia de Bildu"

Esta semana en "Ni olvido ni perdón", sección de La noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta y Carlos Urquijo han recordado a las víctimas de ETA coincidiendo con varios aniversarios de atentados ocurridos a mediados de septiembre. Además, Urquijo ha recordado como el gobierno vasco ha otorgado 103 progresiones de grado a presos de ETA desde octubre de 2021. Es decir, estos etarras ahora solo van a prisión para dormir de Lunes a jueves.

Urquijo ha recordado que esto tiene mucho que ver con los pactos del PSOE con los separatistas vascos para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa con con los apoyos de PNV y Bildu.

En este sentido, han analizado la figura de David Pla, últimos jefe de ETA, que ahora está en la cúpula organizativa de los movimientos de Arnaldo Otegi. "Este etarra fue designado responsable del marco organizativo de Bildu. Ha cumplido cinco años en prisión en Francia", señala Urquijo. Por lo que el jefe de ETA ha pasado a ser el jefe de la estrategia de Bildu.

Por último Carlos Cuesta y Urquijo han recordado a varias víctimas que murieron a manos de ETA en esta semana de septiembre durante los años anteriores: 28 asesinatos en los días del 15 al 21 de septiembre. En 1986, María Dolores Katarain, más conocida como Yoyes, fue la primera mujer en entrar en la alta dirección de ETA, pero decidió abandonar la organización para empezar una nueva vida. Esto llevó a que sus antiguos compañeros la consideraran una traidora, y fue asesinada por ETA en 1986 en Guipúzcoa.

El 13 de septiembre de 1974, ETA asesinó a 13 personas con un atentado bomba en la cafetería Rolando. La mayoría no eran policías, como aseguraba la banda terrorista. El 13 de septiembre de 1979, en Barakaldo, ETA asesina a un empleado de Banca que tuvo la valentía de presentarse a las elecciones. También el mismo día pero en 1980 en Durango, la banda asesinó a un teniente-coronel de Farmacia, Una pareja etarra entró en la farmacia, y la mujer fingió estar embarazada y cuando estaba realizando el análisis de sangre le metieron un tiro en la cabeza.