Tertulia de Cuesta: Aldama "está dispuesto a declarar" sobre el papel de Zapatero en la "financiación ilegal" del PSOE

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Carmen Tomás y Miguel Ángel Pérez han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, la relación de España con Israel, la posible imputación del PSOE como persona jurídica y el post-it de la fiscal Pilar Rodríguez.

"El problema es la semilla que ha sembrado y que eso va a germinar", ha señalado Carmen Tomás sobre los votantes de izquierdas que están comprando las consignas antisemitas del gobierno." En algún momento habrá elecciones, Pedro Sánchez no estará… pero es que da igual, aquí la cuestión es si va a poder gobernar".

De igual manera tambien ha señalado que hay que "gobernar para revertir todas las barbaridades que están haciendo y las que nos quedan por ver".

Imputación del PSOE

Otro de los temas de la tertulia ha sido la posible imputación del PSOE como persona jurídica por financiación ilegal. "Es una de las opciones que tiene desde hace unas semanas el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo encima de la mesa", ha señalado Miguel Ángel Pérez.

"Un post-it en la agenda de Pilar Rodríguez: 'Restaurante Manuel Becerra . Begoña Gómez Fernández'"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/TxZWyXrNyI — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 16, 2025

De igual manera, ha añadido que "se han pedido una serie de diligencias a la UCO, precisamente tendentes a intentar ir encajando las piezas que permitan al juez directamente imputar al partido socialista como persona jurídica". Miguel Ángel Pérez también ha destacado que "Aldama está dispuesto a declarar en el Supremo sobre el papel de José Luís Rodríguez Zapatero en la financiación ilegal del partido socialista de Pedro Sánchez"

Tambien ha señalado la relación entre Aldama y la Fiscalía "porque no se ponen de acuerdo en si tiene que ser el juez el que cite a Aldama, tiene que ser Aldama el que se ofrezca para ir a declarar…" pero la información que le llega a Miguel Ángel Pérez señala que "es muy importante que se haga ya".

El Post-it

En el registro de la mesa de la fiscal Pilar Rodríguez, la UCO encontró un post-it en una agenda en el que ponía el nombre de la mujer de Pedro Sánchez y el nombre de un restaurante. "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernandez", señalaba el post-it.

La Fiscal parece que se dio cuenta de la importancia del post-it y Carlos Cuesta ha precisado que Pilar Rodríguez Fernández ha señalado que se trata de "dos cosas distintas", según las palabras del periodista de Libertad Digital. "Por un lado estaba un restaurante que no tiene nada que ver, que era un caso que estábamos llevando, y por otro lado era porque estábamos pendientes de lo de Begoña Gómez", ha señalado Cuesta con ironía. Pero… "¿Y por qué lo pones en el mismo post-it?", ha preguntado. "Las explicaciones son de tomarnos por idiotas", ha añadido Carmen Tomás al respecto.