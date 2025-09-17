El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha señalado en una entrevista con Carlos Cuesta en La noche de Cuesta que Ibon Meñika, histórico miembro de ETA, estuvo implicado en los actos violentos y de boicot durante la Vuelta Ciclista a España.

Portero ha recordado que Grande-Marlaska llegó a decir que "no había unidades de la kale borroka", sin embargo, ha Portero ha aclarado: "La única verdad que ha dicho es que empezó en la kale borroka, pero luego la dirigió, a través de las organizaciones Jarrai, Haika y Segi".

Además, ha explicado que entre 2006 y 2008 Meñika se dedicaba a la extorsión: "Se dedicaba a vender bonos de 90 a 100 euros, que realmente no los vendía, era una ayuda directa a la organización terrorista y, por tanto, formaba parte del aparato de extorsión. Estaba dentro de la estructura de JECI, que era el aparato que recaudaba el dinero a través de la extorsión de ETA".

Pantalla cultural y vínculos con el Gobierno Vasco

Según Portero, Meñika actuaba también a través de asociaciones pantalla: "La Policía y la Guardia Civil siempre han tenido en la mira el empezar una campaña muy dura a través de una organización, una Adasca Cultura y Cartea, una asociación cultural que forman ellos, que utilizan como pantalla en este caso para la causa palestina".

El presidente de Dignidad y Justicia ha apuntado incluso a posibles lazos con las instituciones vascas: "Él llegó incluso a presentarse a una plaza de profesor de secundaria. Lo que no sabemos, todavía no lo tengo muy claro, pero pronto lo averiguaré, es si el Gobierno Vasco se lo concedió, porque parece ser que sí".

Cortes de árboles y violencia en la Vuelta

En este sentido, Portero ha detallado que bajo esa cobertura cultural, Meñika promovía la violencia: "Con esa pantalla de profesor tenía un trabajo paralelo a través de esa asociación cultural, que era defender la causa palestina, pero de forma violenta. Incluso cuando la Vuelta Ciclista pasa por Navarra, él y su grupo supuestamente organizan el corte de árboles para interrumpir la Vuelta Ciclista".

Sin embargo, el caso está ya judicializado: "Esto se está investigando en la Audiencia Nacional, en el juzgado número 5, con Santiago Pedraz, porque fue muy llamativo y fue anterior al boicot que se generó en Madrid".

"Todos comunistas, ultraizquierdistas o de la extrema izquierda"

Portero ha señalado también la coordinación entre radicales: "En Madrid había vínculos con este individuo, y por supuesto ha formado parte de lo que ha sido la organización de las protestas. Al fin y al cabo son todos comunistas, ultraizquierdistas, o de la extrema izquierda, queramos llamarles como queramos, y todos están unidos".

Asimismo, ha advertido sobre grupos especialmente peligrosos: "Algunas organizaciones como Jardun son muy violentas, que si pudieran desde luego volvían al asesinato".

Por último, ha afirmado que los radicales fueron vigilados desde el inicio: "En Bilbao fueron identificados antes de montarse los autobuses, por los servicios de información. Esos datos se pasaron a Madrid, y posteriormente muchos fueron identificados por la UIP de la Policía Nacional. Evidentemente había miembros relacionados con el mundo Batasuno, ahora no se le puede llamar así, pero bueno, etarra, básicamente".