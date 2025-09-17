Editorial de Cuesta: "Vamos, que en breve van a pedir el Premio Nobel de la Paz"

El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha dirigido su editorial de este martes sobre las supuestas labores que ha hecho España por la paz, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares Albares. Carlos Cuesta ha comenzado señalando que "la ola antisemita" que lanza el gobierno se esta extendiendo por todas partes.

"España es de muy lejos el país del mundo que más está haciendo por Palestina, por el pueblo palestino, por terminar la masacre en Gaza y por la paz en Oriente Medio", ha señalado el ministro. "Vamos, que en breve van a pedir el Premio Nobel de la Paz", ha comentado con ironía Carlos Cuesta.

"¿Qué hemos hecho por Palestina?"

A continuación Cuesta ha preguntado sobre los esfuerzos del gobierno por ayudar al pueblo palestino a librarse de la dictadura de Hamás o sobre si se ha hecho algún tipo de condena internacional "¿En el mandato de Pedro Sánchez, hemos hecho algo?", ha preguntado.

"Están utilizando las muertes en Gaza y una guerra para tapar una ola de corrupción"#NocheDeCuesta pic.twitter.com/HPvhukXt7h — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 17, 2025

No obstante, ya que el gobierno se presenta como un agente pacificador, Cuesta ha preguntado también acerca de qué ha hecho España contra Rusia, contra la dictadura venezolana, para apoyar a Ucrania o contra el régimen cubano.

"Posiblemente si Zelenski pudiera abrir la boca y criticar estoy convencido de que criticaría por ejemplo que bajo el mandato de Pedro Sánchez hemos multiplicado por tres la compra de gas ruso justo durante los meses, ya años, de matanza de ucranianos por parte de Rusia", ha precisado Cuesta entorno a la cuestión del conflicto en el este de Europa.

Por otro lado, Cuesta ha señalado que a lo que se dedica el gobierno es a "jalear" a "los violentos" con el objetivo de "usar gaza con el fin de tapar su propia corrupción" o "marcar a una pobre investigadora en la Universidad de Salamanca por ser judía".

El periodista de Libertad Digital ha sentenciado que todo esta hecho con un fin: "tapar la ola de corrupción". También ha comparado las elecciones convocadas en julio de 2023, coincidiendo con el periodo de vacaciones de la población española, con las futuras elecciones señalando que puedan volver a conseguir gobernar "con una ola de antisemitismo".