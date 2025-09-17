Félix Revuelta sobre la medida del Gobierno de atender en catalán en las grandes empresas: "Yo me voy a negar"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de Félix Revuelta, presidente de Naturhouse, para hablar sobre la iniciativa del gobierno de obligar a las grandes empresas a atender a sus clientes en las lenguas cooficiales.

"Es una ley que está en negociación todavía con todos los grupos parlamentarios en la comisión, aquí, en el Congreso de los Diputados y la voluntad del gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales", ha señalado el ministro de Consumo Pablo Bustinduy.

Intervencionismo "fuerte y brutal"

"Yo creo que es un intervencionismo del Estado en las empresas pero fuerte y brutal", ha comenzado señalando el presidente de Naturhouse, que ha añadido que deben ser los empresarios los que decidan en qué idioma se habla. "Yo tengo empresas en Italia, en Francia, en Alemania... ¡y claro que contestamos en alemán!", ha comentado.

"El dinero que manejan se piensan que es suyo y el dinero que maneja el gobierno es de los españoles, los que contribuimos" Félix Revuelta, presidente de Naturhouse

Por otro lado, también ha lamentado que a las empresas de España las tratan "de cualquier forma". "El dinero que manejan se piensan que es suyo y el dinero que maneja el gobierno es de los españoles, los que contribuimos", ha matizado a continuación junto con la mención a los traductores en el Congreso de los Diputados. "Con el dinero de los demás esta gente hacen maravillas", ha sentenciado sobre este este tema.

En la entrevista Revuelta también ha dicho: "Yo me voy a negar. A mi no me van a poner unas normativas que no crea me empresa". De igual manera, Revuelta ha comentado de manera irónica que "lo que me faltaba es que mañana me digan como tengo que pintar mi empresa o como tiene que ir vestida mi gente".

Al final de la entrevista, Carlos Cuesta le ha preguntado por la manera en la que las empresas asumen los costes de este tipo de decisiones del gobierno. El presidente de Naturhouse ha dicho que "ya no es cuestión del coste" que el verdadero problema es que " es una tontería que no sirve para nada" y que no comprende las "ganas de tocar las narices".