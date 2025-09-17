La 'solución' de Rufián para imponer el catalán a las empresas españolas: "Es muy fácil, con Google Translate"

Las empresas españolas de más de 250 empleados o que facturen más de 50 millones de euros tendrán que ofrecer la posibilidad a sus clientes de atenderlos en catalán independientemente de dónde esté su sede. Es decir, que una empresa de Murcia, que opera en Murcia sin ningún tipo de relación con Cataluña y que tiene sede en Murcia tendrá que atender en catalán por ley a un cliente si este lo demanda.

Así lo anunció Junts este martes como una nueva cesión del Gobierno de Pedro Sánchez con el partido de Carles Puigdemont. Un hecho para el que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha encontrado la solución para las empresas que no tengan a ningún catalanoparlante entre sus trabajadores enfocados a la atención al cliente. "Es muy fácil, con Google Translate se puede hacer; es un tema menor", ha dicho Rufián este miércoles a las puertas del hemiciclo en declaraciones a los medios de comunicación.

El portavoz de la formación separatista catalana ha obviado que probablemente lo más "fácil" sería que dos personas que hablan castellano se entiendan en castellano, en lugar de que uno hable en catalán y el otro utilice el traductor para entenderlo. Sin embargo, Rufián ha defendido la implementación de esta obligatoriedad de atender en catalán –según ha deslizado, el acuerdo se extendería al vasco y al gallego— en todo el territorio nacional porque, desde ERC quieren "fomentar las lenguas cooficiales en todos lados".

"Me sorprende que españoles muy españoles se metan tanto con idiomas que están reconocidos en la sacrosanta Constitución como el catalán o el gallego", ha espetado el dirigente de Esquerra después de recriminarle a Junts que se haya "apropiado" el logro de esta cesión, recogida, según Rufián en una enmienda general fruto de un acuerdo al que han llegado todos los socios de Gobierno.

Un PSOE "obligado por las circunstancias"

Respecto al retraso de implementar el embargo de armas a Israel anunciado por el jefe del Ejecutivo hace más de una semana, Rufián ha culpado al PSOE de no llevarlo al Consejo de Ministros: "Es puro PSOE; anuncia obligado por las circunstancias, siempre tarde. Y, si puede, no hace, por lo que nos tocará, como siempre, obligarle a hacer".

Por otra parte, ha aplaudido que el Rey Felipe VI haya recriminado a Israel la situación en Gaza y ha explicado la importancia que tiene que, a su juicio, el PP también use la palabra genocidio. "Ya lo hicieron los nazis y lo estamos volviendo a ver", ha dicho sobre la operación de "exterminio" de Israel sobre Gaza obviando –de nuevo— el hecho de que "los nazis" llevaron a cabo un genocidio precisamente contra los judíos, que hoy se concentran en el Estado de Israel.