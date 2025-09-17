Podemos lleva al Ministerio de Economía ante la Justicia por permitir el comercio de armas con Israel

Podemos no cesa en su ofensiva contra el Ejecutivo por su postura respecto al conflicto en Gaza. La formación morada acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de una "inacción" deliberada y de mantener una "complicidad" con el Estado de Israel, tras conocerse que el real decreto ley sobre el embargo de armas se retrasará, al menos, una semana más por "complejidad técnica".

La denuncia se dirige especialmente contra el Ministerio de Economía, al que Podemos señala directamente por su presunta responsabilidad en lo que consideran un delito de prevaricación administrativa por omisión. La denuncia ya ha sido presentada ante la Justicia.

El partido liderado por Ione Belarra pone el foco en la "inacción deliberada del departamento de Carlos Cuerpo, que está obligado a detener el comercio de armas con Israel y a impedir el tránsito por España del armamento que tenga por destino dicho país". Podemos advierte al Ministerio de que "está incurriendo en una infracción grave desde el punto de vista administrativo" y va más allá al acusarlo de "contribuir al genocidio israelí contra el pueblo palestino".

Desde la formación, acusan al Gobierno de utilizar el conflicto como herramienta propagandística: califican los anuncios de Sánchez como una simple estrategia de titulares y "electoralismo barato" y aseguran que se trata de "un nuevo ejemplo de complicidad con el genocidio del Gobierno de Sánchez, que mantiene las relaciones comerciales, diplomáticas y armamentísticas con el Estado genocida de Israel. A pesar de haber afirmado lo contrario, España sigue vendiendo y comprando armas a los genocidas y el Gobierno, pese a los anuncios de Sánchez, sigue sin aplicar un embargo de armas real".

"¿Dónde está ese embargo de armas fantasma?", ha cuestionado con dureza la líder de Podemos a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el marco de la sesión de control al Gobierno. "Usted es la única persona en el orden internacional que piensa que el Gobierno de España ha sido tibio", ha replicado, visiblemente molesta Montero.