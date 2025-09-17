En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Alejandro Entrambasaguas y Fran Carillo han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, la ola de antisemitismo en España, el boicot a un festival de música gay, la "hipocresía" de Javier Bardem y Penélope Cruz en relación con Palestina e Israel, así como nuevas acusaciones que apuntan a la ministra María Jesús Montero en el marco de la trama de corrupción.

Alejandro Entrambasaguas ha querido denunciar el boicot que están sufriendo todos los israelíes a causa del Gobierno en nuestro país. En este caso, ha querido recalcar el papel de los restaurantes: "Ya están poniendo reseñas falsas en restaurantes israelíes, es verdaderamente lamentable. Un íntimo amigo mío tiene un restaurante de estas características y está muy preocupado porque estas reseñas les están haciendo daño".

Por su parte, Carlos Cuesta también ha señalado el boicot que está sufriendo el festival de música Brava en Madrid, ya que el responsable LGBT del PSOE lo ha pedido cancelar por estar organizado por un israelí: "Organiza el festival Brava –al que mayoritariamente asiste un público homosexual– un israelí y el responsable LGBT del PSOE ha pedido que se cancele el festival porque lo organiza un israelí. Parece que se le ha olvidado que a los homosexuales en la Franja de Gaza los cuelgan, los matan y los arrastran". Se trata de un evento de música que nunca podría tener cabida en Palestina.

En paralelo, Sandra León ha repasado la contradicción de algunos famosos con respecto a este tema: "Penélope Cruz promociona Moroccanoil, por quien piden la cancelación de Eurovisión, y ella se encarga de promocionar esos productos. Asimismo, la mujer de Javier Bardem patrocina marcas como Costa Cruceros, multinacional fundada por un israelí. Además, acudieron a un hospital judío en Los Ángeles para dar a luz a su primer hijo, que incluye entre sus servicios una suite con tres comidas al día con opciones veganas, niñera opcional, bañera de relajación, servicio de catering y peluquería para la madre. La noche cuesta 4.000 dólares".

"Administraciones de Lotería para amigos"

Cambiando de tema, Carlos Cuesta ha advertido lo siguiente sobre nuevas acusaciones en la trama del PSOE: "Cuidado que hay una acusación de que uno de los pagos de la trama era por medio de Administraciones de Loterías y Loterías de Hacienda".

Y, por ello, ha recordado: "María Jesús Montero se empeñó en meter a una persona nada más y nada menos que como presidente de la SEPI. Vicente Fernández Guerrero está con una petición de 19 años de prisión en la Audiencia Provincial de Sevilla, por una adjudicación, la de la mina Danda-Alcoyar, que tenía una estimación de explotación de unos 18.000-19.000 millones de euros".

Sandra León ha añadido: "El otro día Víctor Aldama ya lo dejó caer: ojo, María Jesús Montero regalaba Administraciones de Lotería a sus amigos".

"Permitir que el juez llegue al fondo"

Fran Carrillo ha cargado contra la ministra de Hacienda: "Yo a la María Jesús Montero la conozco muy bien de Andalucía, igual que Elías Bendodo. Cuando estalló el caso de los ERE, que ella conocía bien, hablamos del caso de corrupción más escandaloso de Europa. Dos presidentes condenados con sentencia firme por corrupción, del PSOE, con todos los altos cargos, porque se gastaron el dinero de los parados en putas y en cocaína".

Y ha sentenciado tajantemente: "Esta señora sólo ha trabajado nueve meses en la empresa privada, dirigiendo un hospital, y puso de acuerdo a sindicatos, dirección y empleados para que la echaran. Algo inaudito, por inútil e incompetente".

Entrambasaguas, por su parte, ha querido recordar el caso Air Europa: "No me extraña el modo de actuar, pero lo que se tiene que permitir es que el juez Peinado pueda llegar hasta el fondo de esta cuestión. Más allá de la posible incompatibilidad con respecto a Sánchez, el tema de fondo es si Begoña Gómez percibió alguna remuneración económica por mediar en favor de Air Europa, no sólo en el rescate, sino también cuando en 2019 Víctor de Aldama se reunió en San Petersburgo para que el Gobierno de Venezuela pagara los 200 millones de dólares que le debía. Operación en la que también intervino Zapatero".