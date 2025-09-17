Zapatero reaparece como mediador para reunirse con Puigdemont y salvar a Sánchez

El 'no' sistemático de los siete diputados de Junts ha generado una creciente inquietud en el seno del PSOE, que aspira a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado lo antes posible. Un objetivo para el que necesita de forma imprescindible el respaldo del partido de Carles Puigdemont.

Lejos de disiparse, las tensiones entre los socialistas y Junts han ido en aumento en las últimas semanas. Un clima de desconfianza que se hizo evidente este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, donde Pedro Sánchez adoptó un tono complaciente ante la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. "Esperamos que la ley de amnistía pueda aplicarse a todos aquellos que participaron en los hechos de 2017", afirmó el presidente del Gobierno, reafirmando así su compromiso con una de las principales demandas del líder fugado de la Justicia.

En este contexto, y tras la reunión mantenida el pasado 2 de septiembre en Bruselas entre Puigdemont y el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, el PSOE y Junts se disponen a retomar sus contactos. Según ha podido confirmar ABC, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero actuará como mediador en este nuevo intento por reconducir las negociaciones con el independentismo catalán, después de la entrada en prisión del exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. Una figura que revela hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a ceder con tal de garantizarse la estabilidad parlamentaria. La cita se celebrará este jueves en Suiza, en un contexto marcado por la "desconfianza" de Junts hacia Pedro Sánchez.

En paralelo, el Ejecutivo afronta una votación delicada sobre la cesión de competencias en materia de inmigración, donde el rechazo de Podemos ha dejado en suspenso una de las exigencias clave de Junts, lo que amenaza con tensar aún más las relaciones entre socios de investidura siendo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, una de las más afectadas al ver caer su iniciativa estrella sobre la reducción de la jornada laboral.