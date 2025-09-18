David Gutiérrez, portavoz del CEP: "No puede suceder que dejemos de saber si un agresor se acerca a su víctima"

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, ha denunciado en una entrevista en La noche de Cuesta (esRadio) que las pulseras de control telemático para maltratadores han registrado "fallos graves" y ha advertido de que un mal funcionamiento de este sistema "puede provocar la peor crisis en este ámbito".

Gutiérrez ha explicado que la alarma ha surgido a raíz de una memoria de la Fiscalía General en la que "se recoge que ha habido fallos graves del dispositivo e incluso, en algunos puntos, se llega a explicitar que se ha perdido la conexión de ese dispositivo o que no ha funcionado perfectamente". Según ha subrayado, la propia Fiscalía "lo ha expresado" y posteriormente "ha hecho una nota aclaratoria desdiciéndose, lo cual es preocupante".

El representante policial ha remarcado la importancia de este sistema para la protección de las víctimas: "Las mujeres que ya han puesto este dispositivo —y su agresor también— nunca han sido asesinadas. El mal funcionamiento de este dispositivo puede provocar la peor crisis en este ámbito".

Reclamación presupuestaria

Por ello, ha reclamado que el Ministerio de Igualdad refuerce los recursos destinados a este servicio, recordando que "este contrato, que depende del Ministerio de Igualdad, supone anualizado simplemente un 3 % del total de su presupuesto. Quizás deberían hacer una incidencia mayor a la hora de mantenerlo, a la hora de hacer un cambio de servicio a otro proveedor, pero bajo ningún concepto puede suceder que nosotros, a nivel policial, dejemos de tener la información de si un agresor se está acercando a su víctima".

Gutiérrez también ha denunciado la falta de personal en las unidades UFAMl: "Hay una falta de personal que venimos denunciando desde hace muchos años y a la que no se le está dando respuesta. Si además de falta de personal, los dispositivos esenciales que permiten mantener alejado al agresor de la víctima dejan de funcionar, es que va a pasar una desgracia muy grave".

Críticas al Gobierno

En cuanto a la interlocución con el Ejecutivo, ha criticado que "el Ministerio del Interior… es imposible tener una conversación como si fuera un interlocutor válido porque no responde a nada, o sea, va por las ramas. Y, de hecho, estamos en conflicto colectivo con el Ministerio del Interior y exigimos su dimisión". Respecto al Ministerio de Igualdad, ha señalado que "con el ámbito de Policía Nacional prácticamente no cuenta".