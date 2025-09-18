Editorial de Cuesta: "Una vez más, el PSOE intenta atacar a los jueces cuando las investigaciones apuntan a su cúpula"

El presentador de La Noche de Cuesta de esRadio, Carlos Cuesta, ha centrado su editorial de este jueves en la decisión del juez del Supremo de mantener en prisión a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por su implicación en el conocido caso Koldo.

Carlos Cuesta ha comenzado recordando que hoy se ha confirmado judicialmente la gravedad del caso: "Cerdán, Santos Cerdán, se queda en prisión porque los audios son evidentes, palabras textuales y las pruebas nítidas, dice el juez. Y porque siguen apareciendo nuevas obras presuntamente amañadas. La última, por cierto, con presencia de la Ministra de Vivienda, se amplía el cerco".

Los audios y la prueba definitiva

El núcleo del escándalo está en las grabaciones que hizo el propio Koldo García Izaguirre, mano derecha de José Luis Ábalos. Unas grabaciones que, según los informes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, no han sido manipuladas y son absolutamente auténticas. El juez del caso, ha ordenado su incorporación a la causa al considerarlas pruebas válidas y contundentes de que existió un reparto de comisiones ilegales entre miembros del PSOE, incluido Cerdán.

🎙️ @miguelpr83 en la #NocheDeCuesta: "Aquí no hay una causa política si no un político que ha cometido presuntamente unos delitos muy graves" pic.twitter.com/7W1SO6WOyA — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 18, 2025

"Los audios que efectivamente los grabó Koldo García Izaguirre y los ha aportado como prueba. Cuestión que no inhabilita, que no anula para nada el carácter de la prueba y la validez de la prueba. Al revés, le da todavía más validez", ha explicado Cuesta. "Pues bien, los audios hablan de repartos obscenos de dinero por valor de hasta 5 millones de euros. Está cuantificado por el magistrado. Hasta 5 millones de euros en comisiones ilegales", ha sentenciado el presentador.

A pesar de la contundencia de los informes, desde el PSOE se ha iniciado una campaña de desprestigio contra el magistrado. Cuesta ha denunciado que, una vez más, el PSOE intenta atacar a los jueces cuando las investigaciones apuntan a su cúpula: " Hoy Óscar López se ha venido arriba. Y evidentemente, como están en esta campaña de destrucción del Estado de Derecho, ha venido a decir que el juez se está inventando cualquier tipo de argumento para mantener a Santos en prisión."