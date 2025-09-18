El post-it de la fiscal anti-Ayuso con el nombre de Begoña Gómez y un restaurante es de un mes antes de abrirse el caso

La fiscal amiga de Álvaro García Ortiz que participó en el envío de la nota de prensa filtrando conversaciones entre el equipo jurídico del novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía tenía en su mesa unas notas muy delicadas. Esas notas o post-it fueron detectados en el registro de la UCO, tal y como revelan las actas de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso Libertad Digital. Se trata de la misma fiscal que pedia destinar un poco de "cianuro" a Isabel Díaz Ayuso. Y la misma fiscal escribió en uno de esos post-it una indicación con un restaurante y el nombre de Begoña Gómez.

Pues bien, por si eso no resultaba ya lo suficientemente sospechoso ante la posibilidad apuntar a una presunta cita con la mujer del presidente del Gobierno, resulta que, encima, el post-it estaba en una agenda con unas fechas que se corresponden con un mes antes de que el caso de Begoña Gómez se abriese, algo que apunta a una potencial filtración.

El Supremo entra en juego

Hay que recordar que en octubre de 2024, el Tribunal Supremo ordenó el registro del despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y de todos los dispositivos que tuvieran relación con la investigación por la filtración de las conversaciones privadas del novio -o su equipo jurídico- de Isabel Díaz Ayuso. Los registros se llevaron a cabo. Y todo ello quedó plasmado en unas actas que hoy cobran más relevancia que nunca porque en el registro de la mesa de la fiscal de referencia de García Ortiz en Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO detectó una agenda con un post-it donde aparecía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno y un restaurante: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández", ponía literalmente.

Pues bien, la fiscal quiso dejar por escrito en el propio registro una disculpa ante la gravedad del hallazgo. Esa explicación decía lo siguiente: "Por parte de Doña Pilar Rodríguez Fernández se quiere precisar en este acto que el post-it adherido al documento n° 1 en el que aparece anotado Restaurante Manuel Becerra y debajo de una línea el nombre de Begoña Gómez Fernández, se trata de un apunte a fin de interesar a los fiscales instructores que en la primera anotación se refiere a que debe darme cuenta de un incendio en el restaurante que fallecieron varias personas y en la segunda anotación a fin de que me dieran cuenta del procedimiento que está incursa la Señora Begoña Gómez".

Pues bien resulta que esa última explicación implica poco menos que una capacidad profética. O una presunta filtración.

¿Por qué? Pues porque el procedimiento en el que está incursa Begoña Gómez Fernández procede de una querella presentada el 9 de abril de 2024. Se inicia, de hecho, con un auto de incoación de diligencias previas -1146/2024- de 16 de abril de 2024 del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid .

Y resulta que un mes antes, el 11, 12 y 13 de marzo, no debería existir ningún fiscal que pudiera dar cuenta del procedimiento en el que estuviera inmersa Begoña Gómez por no existir tal procedimiento. Y es que, como destaca la UCO, el post-it estaba en las páginas de los días 11, 12 y 13 de Marzo "que tiene adherido un post-it con la anotación manuscrita: ‘Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández’".