Sánchez recibe un mensaje claro de Merz: "Alemania está con Israel"

"Es importante trasladarle a Israel que su estrategia está equivocada", ha declarado Pedro Sánchez tras su reunión bilateral en Moncloa con el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, quien ha sido tajante: "Alemania está con Israel" y "no se plantea el reconocimiento de un Estado Palestino", que, de hecho, sería "uno de los últimos pasos en el camino a una solución".

Posiciones enfrentadas en una declaración pública donde Pedro Sánchez evitó calificar a Israel como un Estado "genocida", atribuyendo ese término "a distintas informaciones de comisiones de Naciones Unidas que lo califica como genocidio". También se escudó en que "el 82% de la ciudadanía española cuando son preguntados en distintos medios demoscópicos lo califican así". Una postura muy distinta a la que adoptó este pasado fin de semana, cuando mostró su "admiración" por las protestas y animó a la ciudadanía a reventar La Vuelta ciclista, que terminó cancelada tras los disturbios que dejaron 22 policías heridos.

"Somos amigos del pueblo de Israel", ha afirmado Pedro Sánchez, asegurando coincidir en "objetivos" con Alemania. Pero el canciller Friedrich Merz ha sido más claro: "Esta guerra cesará cuando Hamás libere a los rehenes y deponga las armas", aunque ha calificado de "desproporcionada" la respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El presidente del Gobierno ha respaldado las medidas de Bruselas mientras ultima el real decreto ley para el embargo de armas a Israel, que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el próximo martes.

Reunión Zapatero-Puigdemont

De forma paralela, en Suiza el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido una reunión con el fugado, Carles Puigdemont, para recomponer las relaciones en un momento en el que el Gobierno empieza a mover ficha para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

"No tengo información", ha respondido Sánchez al ser preguntado por cómo ha ido la reunión con Junts.