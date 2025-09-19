José Antonio Sires: "Para mí sería evidentemente muy preocupante ya solo con una persona que no estuviera protegida"

El programa de La Noche de Cuesta de esRadio ha contado con la participación telefónica de José Antonio Sires, abogado de una víctima de maltrato, para hablar sobre mala calidad de las pulseras antimaltratadores.

Sires tiene a dos casos reales de personas que se han visto afectadas por estos problemas. El abogado ha comenzado remarcando la importancia de este tema y ha precisado que sigue siendo grave aunque solo una mujer se haya visto afectada. "Para mí sería evidentemente muy preocupante ya solo con una persona que no estuviera protegida", ha precisado.

Sentencia absolutoria

"En los casos que hemos llevado, especialmente el último, como se está hablando, evidentemente han abocado a la sentencia absolutoria" porque solicitaron "el informe de volcado de los datos de geolocalización del investigado para llevarlo como prueba directa de cargo al juicio" pero Sires señala que "no pudimos aportarlo".

José Antonio Sires, abogado de una víctima de maltrato: "Se está hablando de 50 mujeres que han sido víctimas de esta supuesta irregularidad. Para mi ya sería muy preocupante ya sólo con una que no estuviera protegida"

De esta manera se encontraron en un juicio en el que "hubo contradicción de versiones" entre la víctima y el acusado por lo que "en derecho penal ante versiones contradictorias se aplica el principio del in dubio pro reo y en ese caso quedó absuelto".

Por otro lado, Carlos Cuesta le ha preguntado sobre las explicaciones que les dieron cuando ellos se dieron cuenta de que el sistema de recopilación de datos estaba fallando. El abogado ha señalado al respecto que "en principio no nos dieron explicación y nunca nos la han dado. Es más, ese informe que pedí nunca nos ha llegado."

Por otro lado, Sandra León ha preguntado acerca de cómo se han visto afectadas las víctimas. "Precisamente una de ellas al ver que no pudimos aportar la geolocalización, al ver que tuvo una sentencia absolutoria y ella tenía la sensación de que la juez no la creía lo que ella había denunciado, a pesar de haber vivido ese miedo de tener al agresor cerca" lo que hizo fue "usar sus propios mecanismos", ya que si el sistema no funciona tiene que ser ella misma la que se distancie por seguridad.