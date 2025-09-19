El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado claro que no contempla la asunción de responsabilidades políticas tras la polémica suscitada por el funcionamiento de las pulseras telemáticas destinadas al control de maltratadores. Cuestionado sobre la posibilidad de que algún miembro del Ejecutivo deba rendir cuentas, después de que se conocieran fallos en la descarga de datos durante un periodo de ocho meses anterior a marzo de 2024, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que "en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con sus agresores".

La ministra competente, Ana Redondo, también ha sostenido que no se ha producido ningún fallo en las pulseras GPS antimaltrato, que los casos afectados son "mínimos" y que, una vez recuperados los datos, se informó a los juzgados. Sin embargo, sus afirmaciones carecen de respaldo concreto porque no ofrece cifras sobre las mujeres víctimas de maltrato afectadas ni detalla cuánto tiempo transcurrió hasta la recuperación de la información. Aun así, Redondo ha pedido tranquilidad a las mujeres, asegurando que están "protegidas y a salvo".

Redondo ha lamentado que se haya generado una alarma "que no se compadece con la realidad" y una "desinformación" que, a su juicio, no contribuye a "proteger a las víctimas". Sin embargo, ha sido la propia Fiscalía General del Estado, a través de su memoria anual, la que ha documentado este fallo en el sistema. "Se hizo una valoración sin datos", ha sentenciado la ministra, obviando que la advertencia proviene de un órgano institucional.

De este modo, el Ejecutivo descarta que el cambio de proveedor y el consiguiente volcado de datos provocara, durante varios meses, una pérdida de información sobre los movimientos de los maltratadores. Lejos de reconocer errores o de emprender una revisión exhaustiva de las deficiencias del sistema, esta declaración contrasta notablemente con la información publicada por El Confidencial, que señala que los fallos en las pulseras telemáticas han provocado que algunos maltratadores hayan quedado absueltos, al no poder demostrarse que incumplieron las órdenes de alejamiento.

"Ayer la Fiscalía General y el Ministerio de Igualdad aclararon todos los aspectos de ese episodio que sucedió en el año 2024 y que se resolvió", ha sostenido Bolaños.

La frialdad de la respuesta oficial contrasta con la gravedad de los hechos especialmente en un Gobierno que se enorgullece de ser el más feminista de la historia. Desde el Ministerio de Igualdad, se rechaza que el proceso de volcado de datos asociado al cambio de proveedor haya provocado la falta de información sobre los movimientos de los maltratadores durante varios meses previos al 20 de marzo de 2024, aunque sostiene que el fallo se solventó y que afectó a una pequeña parte de procesos, sin detallar el número de mujeres que quedaron desprotegidas.

En todo caso, el ministro Bolaños ha esquivado la ofensiva del Partido Popular, que pretende reprobar a la ministra Ana Redondo por su gestión.