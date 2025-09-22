El legado de Sánchez, Montero y Redondo: el 72% de los jóvenes teme que una chica le acuse falsamente

Las polémicas políticas de las ministras de Igualdad de Pedro Sánchez -Irene Montero y Ana Redondo- han provocado que el 72% de los jóvenes teman ser acusados falsamente de acoso. Así lo revela el informe 'Así somos. El estado de la adolescencia en España' presentado el jueves pasado por la organización Plan Internacional a partir de más de 3.500 entrevistas a adolescentes de entre 12 y 21 años, que pretende ser una radiografía de cómo vive y siente el 10% de la población.

Respecto a las jóvenes, el 14% de ellas afirma haber vivido acoso o violencia sexual -un 9% a través de redes sociales o IA-, un porcentaje que desciende en el caso de los chicos, con un 6 y 8 por ciento respectivamente.

Miedo al contenido sexual falso

La encuesta no solo refleja la percepción de riesgo de denuncias falsas, sino también cómo la digitalización y la IA están afectando la vida de los adolescentes. Y es que, además de ser utilizada por los adolescentes para estudiar, la mayoría denuncia el uso de imágenes para crear contenido sexual falso, según manifiestan el 84% de ellas y el 76% de ellos.

En este sentido, se están tramitando dos proyectos legislativos que afectan a los menores y a la IA. El primero de ellos, que la pasada semana superó una enmienda a la totalidad en el Congreso, es el proyecto de ley orgánica de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y el otro, el anteproyecto de ley para la gobernanza de la inteligencia artificial. Y, ante los datos de la encuesta, Plan Internacional hace un llamamiento a regular la IA y las plataformas digitales, y a impulsar la prevención ante la salud mental, las adicciones y la violencia digital entre los adolescentes.

El feminismo del Gobierno fracasa

Esto ocurre en un contexto en el que crece notablemente el rechazo a la ideología de género entre los jóvenes. Y es que, tras años de bombardeo propagandístico y leyes muy polémicas del Gobierno de Pedro Sánchez, el discurso no cala tanto entre los jóvenes.

Así lo detalla el informe 'Juventud en España 2024', que explica que en 2019, -coinciendiendo con el primer año de Pedro Sánchez en La Moncloa-, el 64% de los jóvenes se reconocía como feminista, pero en 2023 esa cifra cayó al 54%. El respaldo a la igualdad de género también ha disminuido considerablemente: del 74% al 62% en el mismo periodo. Todo ello en solo una legislatura. De momento, no hay datos nuevos, pero con el sentir general de los españoles y los continuos fracasos de el Ejecutivo en materia de Igualdad, todo apunta a que la tendencia feminista irá derrumbandose aún más.