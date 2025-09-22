Fernando Portillo denuncia que el Gobierno ignoró alertas del CGPJ y Fiscalía sobre fallos en las pulseras antimaltrato

El presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha denunciado en La Noche de Cuesta de esRadio que los fallos en las pulseras antimaltrato fueron advertidos desde hace tiempo por los propios jueces, sin recibir respuesta por parte del Gobierno.

Fernando Portillo, ha intervenido en el programa para confirmar que las denuncias sobre fallos en las pulseras antimaltrato eran conocidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace tiempo y que la gravedad de la situación fue comunicada al Ministerio sin que se recibiera respuesta.

Durante su intervención, Portillo ha explicado que el CGPJ actuó en base a las comunicaciones de jueces de violencia de género de distintas partes del país: "El Consejo General del Poder Judicial se ha hecho eco precisamente de las quejas y de las comunicaciones que han dirigido los jueces de violencia de diferentes partes del país comunicando estas incidencias".

El magistrado ha subrayado que, frente a las negativas del Gobierno, existen pruebas sólidas en procedimientos judiciales que constatan los fallos: "Son casos judiciales donde se detecta el fallo y se comunica inmediatamente".

También ha destacado que estos errores afectaron directamente a las acusaciones de la Fiscalía, que se vio limitada al no contar con registros: "Los propios fiscales eran conscientes de que no podían sostener una acusación, cuando el acusado negaba haberse acercado y no existían bases de datos para corroborar que efectivamente conforme al GPS esta persona se había acercado".

Portillo ha recalcado que el poder judicial no dispone de medios propios y depende del Ejecutivo para proveerse de tecnología adecuada: "El Poder Judicial es un poder que no tiene capacidad de dotarse de medios. Dependemos de los medios que nos proporciona el Poder Ejecutivo".

Sin respuesta del Gobierno

🔴 Fernando Portillo, Presidente del Foro Judicial Independiente, en la #NocheDeCuesta: "Si los medios que recibimos por parte del ejecutivo, son insuficientes o en ocasiones producen fallos, como es este caso, nuestra obligación es notificarlo" pic.twitter.com/SgoTlGYnEX — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 22, 2025

Según Portillo, ni el Ministerio de Igualdad ni el de Justicia han aportado pruebas que contradigan los fallos denunciados por el CGPJ y la Fiscalía. "No nos consta en absoluto que se haya realizado esa aportación de los datos para corroborar que al final todo se arregló".