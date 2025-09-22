La número dos de Colau deja la política y Pisarello se postula para alcaldable en Barcelona

Los Comunes, la versión catalana de Sumar, buscan candidato para las elecciones municipales de 2027. Janet Sanz, la que fuera número dos de Ada Colau y quien ejercía tras la renuncia de la exalcaldesa a su acta de concejal como cabeza visible del partido en la capital catalana, ha anunciado este lunes que deja la política. Entró como concejal en 2011 y a partir de 2015, con el triunfo de Colau, comenzó a tener responsabilidades en materia de urbanismo. Ahora ejercía como jefa del grupo de los Comunes en el Ayuntamiento barcelonés.

Su abandono da pie a una crisis de "liderazgo" en la formación, que ya ha empezado la búsqueda de candidato para las elecciones municipales aunque todavía falta un año y nueve meses para la cita. Ada Colau, "capitana" de la flotilla antisemita que se dirige hacia Gaza, ha asegurado que su intención no es volver a presentarse, aunque no ha cerrado del todo la puerta.

A la espera de lo que diga Colau, el partido celebrará en los próximos meses unas primarias para decidir el candidato a las que se postula Gerardo Pisarello, exnúmero dos de la misma Colau y en la actualidad miembro de la mesa del Congreso por la cuota catalana de Sumar. Pisarello es partidario de la independencia de Cataluña y según El Periódico de Catalunya contaría incluso con el aval de la propia Colau para asumir la candidatura.

También opta el ministro de Cultura

Pero este dirigente surgido del Observatorio DESC (por derechos económicos, sociales y culturales), la entidad que sirvió de trampolín a Ada Colau y Jaume Asens, no es el único aspirante. También suena el nombre de Ernest Urtasun, el ministro de Cultura que también cuenta con un amplio número de partidarios en el seno de la versión catalana de Sumar.

De modo que la renuncia de Janet Sanz ha abierto un debate en los Comunes sobre la próxima candidatura a la alcaldía de Barcelona para la que ya hay dos aspirantes... siempre que Colau decida no volver a presentarse.