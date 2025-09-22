La tertulia de Cuesta: "Cuando pones a inútiles y a incompetentes a gestionar dinero público, pasan cosas así"

En la última tertulia de La Noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta, Sandra León, Fran Carrilo, Pablo Polvorinos han tratado algunos de los asuntos más polémicos de la actualidad nacional. Entre ellos, la desastrosa gestión de las pulseras antimaltrato o los indicios delictivos en el rescate de Air Europa por la conexión con Begoña Gómez o que el novio de Ayuso irá a juicio oral por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal.

El tertuliano Fran Carrillo se ha pronunciado sobre las pulseras de Igualdad y ha dicho que cuando pones a "inútiles y a incompetentes a gestionar dinero público, pasan cosas así". En este sentido, Pablo Polvorinos ha denunciado que la estrategia del Gobierno siempre es la misma: "Siempre hacen igual, lo primero es negar categóricamente las informaciones, fake news, bulos y a denunciar a los que informan". "Estamos a dos minutos de que el Gobierno llame fachas a las mujeres que han sufrido desprotección del Ejecutivo", ha lamentado.

En este sentido, Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente ha concedido una entrevista al programa debido a la polémica de las pulseras: "Si los medios que recibimos por parte del ejecutivo, son insuficientes o en ocasiones producen fallos, como es este caso, nuestra obligación es notificarlo".

También ha sido entrevistado Fernando de Rosa, ex presidente del CGPJ y Juan Rodríguez Garat, almirante retirado. Además, la periodista Teresa Gómez, del diario The Objective ha estado en el programa para detallar su exclusiva de que Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para "complementar su salario".

Además, en el programa se han tratado otros temas como las matanzas que hay en África a cristinanos, la guerra en Yemen o en Siria, de la que no habla nadie en el Gobierno Pedro Sánchez. Además, se ha hablado de los cientos de asesores que tiene el Ejecutivo. También, Sandra León ha abordado el nefasto legado de Irene Montero y la gran vida que lleva tras pasar de ser cajera a ministra de Igualdad.