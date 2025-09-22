La UCO confirma otro intento de compra para Ábalos en Rivas: "Me reconocieron y no sé cómo encaja que sea una sociedad"

Los últimos mensajes interceptados por la UCO apuntan a otra operación inmobiliaria en Rivas para José Luis Ábalos. Las negociaciones están fechadas en marzo de 2022, cuando Ábalos ya había sido apartado del Ministerio y supuestamente de cualquier posición de cercanía a Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que unos mensajes intercambiados entre Koldo García Izaguirre y Ábalos entre los días 19 y 20 de marzo de aquel 2022 recogieron primero un anuncio de Idealista de un chalé de 450 m2 en Rivas (Madrid) y más tarde una conversación sobre la "compra" y sobre el problema que supuso que a Ábalos lo habían reconocido al aparecer y "no sé cómo encaja que sea una sociedad".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha investigado si la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos hizo frente a los pagos del alquiler de un chalet ubicado en el mismo municipio de Rivas Vaciamadrid al que se mudó con Andrea de Torre, tal y como publicó El Debate. La vivienda, tal y como indicó ese diario, costaba 1.800 euros al mes.

Reconocido en una visita

Pero este rastro no habla de alquiler. Habla de compra, como revelan los mensajes del 20 de marzo de 2022. Era el día después del envío del anuncio de Idealista, donde se podía leer el siguiente texto: "Casa o chalet de 450 m, Casa o chalet en venta en Rivas Urbanizaciones".

Al día siguiente Koldo y Ábalos mantienen la siguiente conversación: "Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó". Pero Ábalos hace una apreciación: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar".

Koldo contestó: "Que hoy podían hablar con él para la compra ok llamo y te digo y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar". Y añadió: "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él".

Lo cierto es que Pedro Sánchez aún no ha explicado los motivos del cese de José Luis Ábalos. En teoría, su alejamiento de la cercanía del presidente se produjo el 10 de julio de 2021, cuando fue cesado del cargo de ministro. Pero lo cierto es que en enero de 2022 seguía recibiendo mensajes operativos de la trama y en un aspecto muy concreto: el petróleo, justo el área predilecta de Delcy Rodríguez y de la dictadura venezolana. Uno de esos mensajes, recabados por la UCO, muestra su conocimiento de múltiples asuntos: un banco en Guinea, operaciones financieras en el mismo país, la licencia de Villafuel y el "pago del alquiler de una casa" -que debe hacer referencia al chalé de La Alcaidesa, en Cádiz.

Y esas fechas se acercan mucho a la de la última operación inmobiliaria tratada por la trama para Ábalos.

De hecho, los mismos informes de la UCO han dejado constancia incluso de que cuando Ábalos ya se encontraba en plena investigación, el propio Koldo intentó convencer a Santos Cerdán para darle vías de ingresos a Ábalos porque se había quedado sin recursos. Todo ello, por supuesto, pese a que el propio Koldo había abroncado a Ábalos por gastarse más de 400.000 euros en dos años sin saber muy bien en qué.