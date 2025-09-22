Protestan en Badalona porque suena el himno de España en una procesión católica

El pasado sábado fue un día grande para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Badalona. El Ayuntamiento que preside el popular Xavier García Albiol entregó a la cofradía la medalla de oro de la ciudad en coincidencia con el XV aniversario de la imagen de la Virgen de la Soledad. A tal efecto, cofradía y Ayuntamiento prepararon una procesión que partió de la céntrica parroquia de Santa María hasta la sede consistorial.

Todo salió perfecto. Pero hasta que algunos fieles de la parroquia de Santa María han elevado su más enérgica protesta ante el hecho de que a la salida de la imagen de la Virgen de la Soledad sonó el himno de España, la Marcha Real. Y según algunos perplejos testimonios no una sino varias veces en el breve trayecto que separa la iglesia del consistorio.

Algunos medios locales se han hecho eco de los "incidentes" y de las quejas de algunos vecinos por el hecho de que la procesión se llevara a cabo en el centro de la ciudad. Y es que también se lanzaron petardos a modo de celebración y la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad está radicada en el barrio de Llefià, en la periferia del municipio.

Comunicado pidiendo perdón

Las críticas, centradas en que sonara el Himno Nacional, han forzado un comunicado de la parroquia de Santa Maria en la que sus responsables explican que cedieron la iglesia a la cofradía para que la procesión no tuviera que salir del distante barrio de Llefià. Se dio autorización porque, según reza el comunicado, "la voluntad de la parroquia de Santa María es la de ser un lugar de acogida y de puertas abiertas de todos los cristianos de la ciudad de Badalona, que la es la iglesia madre de la que naciern las trece parroquias de la ciudad".

En la nota se afirma también que "ante las molestias que ha causado en varias personas, sobre todo por el sesgo que tomó (la procesión), la parroquia pide sinceramente disculpas a todos y todas aquellos y aquellas que se sintieron molestos. Tomamos nota para mejorar en las siguientes ocasiones. En este caso, ha sido una celebración singular y puntual de un cumpleaños".