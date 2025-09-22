El sondeo publicado este fin de semana por La Vanguardia coloca a Alliança Catalana a solo dos escaños de Junts, un resultado dramático para los de Puigdemont, a los que su apoyo a Pedro Sánchez estaría llevando al borde de la extinción política.

Según el sondeo de Ipsos, Alliança Catalana lograría un 11,9% del voto y 19 diputados en el Parlament, mientras que Junts se quedaría en el 13,3% y 21. El cambio respecto a los comicios de mayo del 24 es brutal en ambos casos: los de Orriols ganan ocho puntos y multiplican casi por diez sus representantes, mientras que los de Puigdemont pierden algo más del 8% y se dejan 14 escaños, una debacle sin paliativos.

Además, en otro dato completamente inédito hasta la fecha, Alliança Catalana sería el partido más votado tanto en Lérida como en Gerona, las dos provincias con más voto nacionalista de Cataluña.

El batacazo de Junts es tal que coloca al expresidente catalán en una situación muy complicada: por un lado es obvio que es un mal momento para ir a las urnas, por el otro todo parece indicar que, de seguir en la actual situación manteniendo a Sánchez en Moncloa, la presión del partido de Silvia Orriols podría convertir lo que ya parece una debacle en una aniquilación política.

Tampoco va bien el PSC

Otro dato interesante de la encuesta es que, en contra de todo lo que se comentaba hasta ahora, el futuro tampoco es muy esperanzador para el PSC: los de Salvador Illa perderían casi tres puntos respecto a su resultado de 2024 y eso les costaría seis escaños, si ahora tienen 42 se quedarían en 36.

Por su parte, ERC se convertiría en el segundo partido más votado pero con solo un 14,7% del voto, once décimas más que en las elecciones. Con ese porcentaje lograría un diputado más de los que tiene ahora, quedándose en 21.

Vox también crece en Cataluña

Otro dato llamativo de la encuesta es la fuerte subida de Vox, que ganaría más de cuatro puntos para situarse en el 12,1% como el cuarto partido en la región. Los de Abascal tendrían 16 escaños, hasta cinco más de los que tienen ahora.

El crecimiento de Vox hace que este partido supere al PP, que perdería trece décimas respecto a su resultado en 2024 para quedarse en un 9,6% y dejarse un par de diputados: si ahora tienen 15 según la encuesta se quedarían con 13.

Por último, los Comunes de Colau seguirían su decadencia pasando de 6 escaños a 5, mientras que la CUP mantendría los 4 que ahora tiene.

Otro elemento interesante de esta encuesta es que dibuja un panorama totalmente ingobernable: la suma de PSC, ERC y los Comunes se quedaría en 62 diputados, a seis de la mayoría absoluta, a la que no podrían llegar ni siquiera con el apoyo de la CUP. Mientras, en el otro lado el desplome de Junts hace imposible cualquier alianza alternativa.