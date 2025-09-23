El Gobierno indulta a dos de "los seis de Zaragoza", los jóvenes condenados por reventar un mitin de Vox

El grupo conocido como "los seis de Zaragoza" está compuesto por jóvenes que fueron detenidos tras participar en una manifestación de extrema izquierda, celebrada en enero de 2019 con la excusa de un acto político que Vox celebraba en la capital aragonesa.

La convocatoria había sido organizada bajo el lema Contra el acto fascista de Vox y, como era previsible y suele ocurrir en este tipo de actos, terminó con violentos altercados. Tan es así que, tras el correspondiente proceso judicial, hubo condenas por varios delitos: desórdenes públicos, atentados contra la autoridad y lesiones.

Desde el primer momento el caso generó el habitual debate público que crea la izquierda alrededor de estos temas, reclamando la impunidad para sus actos violentos porque para ellos todo está permitido contra lo que califican de extrema derecha.

Se crearon organizaciones de apoyo a los condenados, agrupadas en torno a la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, que denunciaban unas supuestas irregularidades en la instrucción y aduciendo "falta de pruebas claras" para justificar las condenas impuestas.

Qué ocurrió

Los hechos se produjeron en el Parque Grande José Antonio Labordeta el 17 de enero de 2019. Según acredita la sentencia, un grupo de manifestantes insultó y agredió a agentes policiales, y más tarde se lanzaron piedras y adoquines.

La sentencia de instancia consideró probado que un grupo gritó a los agentes insultos como "perros del Estado" o "asesinos a sueldo", propinaron patadas, puñetazos y empujones, y que más tarde unas ochenta personas les lanzaron "indiscriminadamente piedras y adoquines que arrancaban del suelo".

Revisión de las penas

Inicialmente, la Audiencia Provincial de Zaragoza impuso penas de seis años de prisión para los cuatro mayores de edad implicados: Francisco Javier Aijón (conocido como Javitxu), Adrián Latorre, Imad M. y Daniel L. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón agravó las penas hasta los siete años de cárcel.

No obstante, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo logró una reducción sustancial. La máxima instancia judicial dictó finalmente una sentencia que rebajó las condenas a cuatro años y nueve meses de prisión, pero no porque no se hubiesen confirmado los delitos, sino porque en opinión del alto tribunal algunos de ellos se solapaban.

Por otro lado, los dos menores de edad en el momento de los hechos recibieron una sanción más leve: un año de libertad vigilada y el pago conjunto de 11.000 euros más intereses.

Indulto parcial

Este martes, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, anunció que el Consejo de Ministros ha aprobado el indulto parcial para Adrián Latorre y Francisco Javier Aijón (Javitxu), permitiendo así su salida de prisión. La decisión se tomó tras los informes favorables de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, que no se opusieron a la medida de gracia.