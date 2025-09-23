La acusación popular del PP exige la investigación judicial de Zarrías por sus vínculos con la cloaca de Cerdán y Leire

El PP ha dado un paso más en la investigación judicial de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez. Los indicios apuntan a una vinculación profesional entre el condenando por los ERE y después indultado por Pedro Sánchez, Gaspar Zarrías, y Leire Díez y lo populares reclaman ya que ese asunto se investigue para esclarecer el nivel estructural de ese sistema de acoso y derribo de jueces, UCO, fiscales anticorrupción y hasta periodistas que seguían la pista de la corrupción socialista.

El trámite se ha registrado ya como solicitud de diligencias de investigación ante el juzgado: "Por noticias de prensa, esta representación procesal ha conocido que la mercantil Zaño Sociedad Consultora, S.L., administrada por Don Gaspar Zarrías Arévalo, históricamente vinculado al Partido Socialista Obrero Español, podría haber participado activa y decisivamente en los hechos que constituyen el objeto de la presente causa, financiando las actuaciones indiciariamente delictivas investigadas".

Contratada por una consultora sin actividad visible

El texto señala que, "así, tal y como recogen diversos medios de comunicación,1 la investigada Doña Leire Díez Castro habría sido formalmente contratada por Zaño Sociedad Consultora, S.L. –sociedad que "sólo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna"–, precisamente, entre junio y octubre de 2024, "pese a que trabajaba en la sede de Ferraz y reportaba directamente a Cerdán".

De este modo, "mientras la Señora Díez Castro percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedente de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos –como Doña Ana Isabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE, que trabajó con anterioridad en Zaño Sociedad Consultora, S.L.–, se dedicaba a los asuntos indiciariamente delictivos que han motivado la incoación de este procedimiento", añade la solicitud de diligencias.

Asimismo, "Don José Ruz, administrador de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción, e investigado en la Causa Especial 20775/2020 junto con Don José Luis Ábalos Meco, Don Koldo García Izaguirre y el propio Señor Cerdán, entre otros, habría abonado 36.300 euros a esta sociedad en el ejercicio 2022, una transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación", señala el texto.

"En la medida en que existe una evidente coincidencia temporal entre la contratación de la Señora Díez Castro por el "lobby" administrado por el Señor Zarrías Arévalo y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen, resulta útil, pertinente y necesario para el adecuado esclarecimiento de los hechos que se practiquen las siguientes diligencias de investigación", reclama el escrito.

Y ahí se reclama la "entrada y Registro en el domicilio social de la consultora Zaño Sociedad Consultora S.L.".