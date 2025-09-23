La mojama y otros sonados gazapos de Pilar Alegría

Nuevo patinazo lingüístico de la portavoz, y ministra de Educación, Pilar Alegría, En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, entre risas, comentó a los periodistas "me repito más que la mojama", mezclando dos frases hechas. El lapsuso se suma a una ya larga lista de gazapos.

Hace un año, preguntada por la muerte de dos guardias civiles en Barbate arrollados por narcos, prometió "contundencia cero". En su trayectoria como portavoz y miembro del Gobierno, también ha soltado perlas como "jurisdisprudencia" cuando comentaba las consecuencias de la Ley de Sólo Sí es Sí o "producieron" al hablar de las manifestaciones del 20-N de 2022.

También dijo dos veces, desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "insultos y soeces" cuando cargaba contra el PP e Isabel Díaz Ayuso. Además, demostró que las matemáticas no son lo suyo al decir, en un acto del PSOE, que hacer "regalos fiscales" al 0,2% de la población "perjudica al 98,2 de ciudadanos".