Las investigaciones de la UCO apuntan a movimientos de Ábalos en las cercanías del paraíso fiscal de Gibraltar

El domingo 10 de octubre de 2021, a las 12:14 horas, el ya sólo diputado del PSOE –hasta ese mismo año ministro estrella de Pedro Sánchez– José Luis Ábalos Meco, entró en coche en Gibraltar. Llevaba un vehículo particular y no solicitó ningún tipo de ayuda para saltarse la cola de entrada al paraíso fiscal de Gibraltar. Fuentes policiales confirman este hecho.

Y es que la entrada de Ábalos en Gibraltar fue comunicada oficialmente por el Ministerio del Interior, con la fecha y hora citadas, 40 minutos después de haberse materializado. Pues bien, el chalé que puso la trama a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa (Cádiz), está casualmente a poco más de media hora de Gibraltar. Y, dos, otra de las casas que le estuvieron buscando al exnúmero dos de Sánchez, en Algeciras, una vez más, está a menos de media hora. Traducido, que la UCO sospecha que Ábalos tenía un especial interés en la zona de Gibraltar, como avalaría el hecho de que unos meses después de su cese como ministro hiciera una visita al citado paraíso fiscal.

Ábalos logró que la trama le pusiera a su disposición una casa en La Alcaidesa. Hubo muchas otras operaciones inmobiliarias: en Madrid, en Rivas, hasta en Colombia. Y también en Algeciras.

La de esta última localidad no llegó a cuajar. Pero de aquellas operaciones salió un contacto: "Alberto amigo tema Algeciras".

Fuentes del entorno de Víctor de Aldama han confirmado a LD que se trata de una persona que ayudó a Ábalos a buscar su chalé. Y que, por ello, aparece en las agendas y en los registros telefónicos de la UCO como "tema Algeciras": porque fue el primer lugar donde se buscó una casa de veraneo para el exministro.

Referencias a "Alberto amigo tema Algeciras"

Que las operaciones inmobiliarias están conectadas es tan obvio como que, más tarde, en noviembre de 2021 –ya cesado como ministro cuatro meses antes–, Ábalos requirió los servicios de asistencia para La Alcaidesa de una persona. Estaba preocupado por los consumos de luz y agua y pidió una serie de gestiones. Y allí la UCO ha vuelto a detectar referencias a "Alberto amigo tema Algeciras".

E incluso las fechas son llamativas: estos últimos mensajes están fechados en noviembre de 2021 y la visita a Gibraltar se produjo tan sólo unas semanas antes. La UCO se pregunta ahora qué intereses mantiene o mantenía Ábalos en Gibraltar.

El dinero de comisiones ilegales podría estar en República Dominicana

Hay que recordar que recientemente, Carolina Perles, exmujer del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha concedido su primera entrevista –en Tele 5 y al programa El Precio de la Corrupción– después de que estallase el caso del padre de sus hijos. "Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", ha dicho la exesposa de Ábalos antes de revelar que ha sido el propio exdirigente socialista que le ha pedido que no hable con la prensa desde el inicio del caso.

Y Perles, al ser preguntada dónde puede estar el dinero que habría recibido su exmarido de supuestas comisiones ilegales relacionadas con su actividad política, ha apuntado a sus viajes al extranjero, siendo uno de los destinos favoritos de Ábalos República Dominicana: "Que miren en su pasaporte porque creo que después de haber dejado de ser ministro no ha parado de viajar".