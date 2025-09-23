Los funcionarios de prisiones estallan contra Marlaska y cortan Madrid con el apoyo de Ortega Lara

Alrededor de 1.700 funcionarios de prisiones según Delegación de Gobierno —3.000 personas según los organizadores— han estado presentes en la manifestación convocada por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), que ha tenido lugar este martes en Madrid con el objetivo de reivindicar la equiparación de sueldos de los funcionarios en toda España —los de Cataluña y País Vasco los deciden sus respectivos gobiernos autonómicos— y la declaración de su ocupación como profesión de riesgo. Además, los manifestantes han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

La comitiva se ha desplazado desde la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, hasta la Plaza Canalejas, ubicada a las puertas del Congreso de los Diputados —no han llegado hasta la Cámara Baja al no estar autorizado en el recorrido— pasando por la Gran Vía y por la Puerta del Sol. Al inicio del recorrido ha sido agradecida por los organizadores la presencia y el apoyo de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones que fue secuestrado por la banda terrorista ETA en 1996 y que permaneció en cautiverio durante 532 días.

Uno de los momentos más tensos de la concentración ha tenido lugar al llegar la comitiva a la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ubicada en la calle Alcalá y donde se encuentra el despacho de Ortiz. Los manifestantes se han dirigido hacia él pidiéndole su dimisión y achacándole que "no se atreve ni a salir a la ventana". Allí, se han detonado tracas de petardos y se han encendido bengalas, al tiempo que se han escuchado cánticos de "tu legislatura es una dictadura" y "sin-vergüenza-za".

Una agresión cada 14 horas

"Usted –Ortiz— sabe que nos agraden cada 14 horas porque no es capaz de maquillar sus propias estadísticas", se dirigía directamente una de las organizadoras a Ortiz recriminándole su gestión al frente de las prisiones españolas. En este contexto, varios trabajadores de la sede del Ministerio del Interior han salido a grabar desde las ventanas del edificio; algo que ha sido contestado con el habitual "no nos mires, únete".

Durante la manifestación se han escuchado cánticos de apoyo a la familia de Nuria, una funcionaria de prisiones asesinada por un preso en abril de 2024; suceso que desembocó en sucesivas protestas como la que ha tenido lugar este martes. El sobrino de Nuria, Pablo Martínez ha agradecido el apoyo : "Desde que pasó la desgracia de mi tía he intentado ser su altavoz desde el cielo, y con vuestra ayuda, hemos conseguido que su voz se escuche en el Parlamento".

Este ha denunciado que las circunstancias que acompañaron al asesinato de Nuria tenían que ver con un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que, según él, se produjeron "hasta cuatro negligencias" por parte de la prisión; algo por lo que "nadie ha asumido responsabilidades". "No podemos consentir que vuelva a haber otra Nuria", ha sentenciado.

"Marlaska, cabrón, defiende tu prisión"

En el transcurso de la manifestación, se ha coreado "No es no, también en prisión"; "Marlaska cabrón, defiende tu prision"; "Basta ya"; y "hasta los cojones de tantas agresiones". Uno de los organizadores ha sentenciado la necesidad, a juicio de los funcionarios de prisiones, de que dimitan Marlaska y su secretario general de prisiones: "Señor Grande-Marlaska, si no quiere, no sabe o no le da la gana poner freno a esta sangria de agresiones, váyase a su casa".

Los funcionarios también han señalado a Lourdes Gil Paisán, encargada de Tratamiento y Gestión Penitenciaria —es decir, supervisa la calificación de presos en torno a su peligrosidad—, porque, según han dicho, ha impuesto proclamas woke para que presos que deberían estar en aislamiento se encuentren en segundo grado. Esta va a ser galardonada con la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario por parte del Ministerio de Marlaska.

Vox y PP, presentes en la manifestación

Por su parte, el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha prometido un cambio a mejor de la situación de los funcionarios de prisiones si los de Santiago Abascal llegan a formar parte del Ejecutivo: "Vamos a llegar a este gobierno y vamos a cambiar las cosas. Yo soy madero, no soy político, así que me vais a entender en el mismo lenguaje; vamos a echar a patadas a este infame presidente de aquí —ha dicho señalando a la Cámara Baja—". Asimismo, ha aseverado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha pisoteado la dignidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado antes de recriminar al PP que no haya acometido reformas del estatuto de los funcionarios de prisiones cuando ha tenido posibilidad: "La ley que pedís llega paralizada en el Congreso 23 años y ha habido mayorías absolutas de los dos partidos".

Posteriormente a esta reivindicación de Vox, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha tomado la palabra para reconocer que "este Gobierno –el de Sánchez— y los anteriores" tienen una deuda con este colectivo. Por ello, ha aseverado que la formación presidida por Alberto Núñez Feijóo acompañará al movimiento en su reivindicación y que "el próximo Gobierno será especialmente sensible" con sus reivindicaciones. En representación del PP, también han estado los diputados Ana Belén Vázquez y Carlos Adanero.