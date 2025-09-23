Esta semana en "Ni olvido ni perdón", sección de La noche de Cuesta, de esRadio, Carlos Cuesta y Carlos Urquijo han recordado un día más en el programa a las víctimas de ETA en nuestro país. Para ello, han analizado la presencia de antiguos miembros de la organización terrorista en instituciones públicas y entidades vinculadas a Bildu.

Durante la conversación, Cuesta señala la trayectoria de Arkaitz Rodríguez Torres, "de condenado por integración en banda armada a secretario general de Sortu". El periodista califica al partido como "el colchón de planteamiento, de acción, de estrategias de Bildu" y recuerda que Rodríguez ocupa un puesto destacado dentro de la formación.

El diálogo se centró a continuación en la declaración ante la Audiencia Nacional de Mikel Antza, exjefe de ETA entre 1993 y 2004. Urquijo recuerda que fue llamado a declarar el 10 de septiembre por su presunta implicación en el asesinato de Gregorio Ordóñez. Sin embargo, la vista se aplazó porque "del 4 al 11 de septiembre este individuo estaba de vacaciones". Finalmente, compareció el día 17, asegurando ante el juez que "los hechos no eran ciertos" y que no había ordenado ni participado en el crimen.

Antza trabaja en las bibliotecas públicas de Navarra y Vizcaya

Urquijo califica esas palabras de muestra de cobardía: "Además de un terrorista, es un cobarde, que ni tan siquiera es capaz de arrastrar las consecuencias de sus actos". El exdelegado del Gobierno en el País Vasco denuncia, además, que Antza retomó recientemente trabajos como dinamizador de lecturas en euskera en bibliotecas públicas de Navarra y Vizcaya, "con la justificación de su trayectoria como escritor".

A este dato, Cuesta reacciona con ironía: "Ahora se le llama así, ¿no? Ahora se le llama a escribir, ¿no?". Y plantea que, en caso de que los ayuntamientos no fueran de Bildu, es probable que "estén con el apoyo de Bildu" como parte de acuerdos de gobierno. El periodista critica que "en España, con toda la razón, se monta un escándalo brutal porque un tal José Luis Ábalos coloca a prostitutas en cargos públicos. Y cuando en vez de prostitutas colocas a terroristas, no pasa nada".

Otro de los temas abordados fue la convocatoria por parte de Sortu de un homenaje a dos miembros de ETA, Paredes Manot, alias Txiki , y Otaegui, previsto para el 27 de septiembre en Pamplona. Urquijo recuerda en esRadio los asesinatos cometidos por ambos en 1974 y cuestiona que actos de este tipo no sean prohibidos: "Si un acto de este tipo no entraña descrédito o humillación para las víctimas, ¿qué es lo que lo puede provocar?".

Para Cuesta, la explicación es política: "Pedro Sánchez necesita los votos de Bildu para mantenerse en el sillón y es lo único que le importa". Según el periodista, el PSOE asume la narrativa de que ETA fue "una especie de luchadores contra Franco", lo que permite justificar sus pactos actuales con Bildu.

En este punto, Urquijo recuerda que la "gran aportación" de Bildu a la Ley de Memoria Democrática fue extender su ámbito hasta 1983 para incluir a los GAL, algo que el PSOE aceptó. Posteriormente repasó la trayectoria del actual secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, detenido en varias ocasiones desde los 22 años por su implicación en estructuras vinculadas a ETA y condenado a ocho años de prisión por pertenencia a banda armada.

"La impunidad de ETA"

Finalmente, Urquijo anunció la celebración el próximo miércoles del ciclo La impunidad de ETA, organizado por la Fundación Villa Cisneros en Madrid, con la participación de Maite Araluce, Daniel Portero, Íñigo Pascual y Ángel Expósito. Cuesta señala que "la razón de la impunidad" está en el interés político del PSOE: "Los culpables de los asesinatos eran los etarras, pero el responsable en estos momentos de esa impunidad y de que haya prácticamente 400 asesinatos sin esclarecer es un partido que tiene como jefe a Pedro Sánchez".

En definitiva, Urquijo cierra con un mensaje crítico: "La desgracia es que este blanqueamiento del brazo político de ETA está desactivando también la acción del Estado de Derecho".